ワンピース1198話先行公開 ルフィ一行の活躍に注目が集まる

漫画ONE PIECEの最新1198話の先行ページが公式サイトで公開された。擬音入りで緊迫した展開を示唆しており、11月9日発売の週刊少年ジャンプでの完全版の発売が待たれる。

漫画『ONE PIECE』の最新話である1198話の先行ページが、作品の公式サイトにおいて公開された。読者の期待を集めるこの最新エピソードの詳細を、ファンは待ち望んでいる。冒頭のページでは「ドカァン！！」といった大きな擬音が描かれており、激しいアクションや重要な展開への入り口であることが伺える。

1198話の先行公開と全ページ掲載予定

物語の続きである1198話の全ページは、11月9日に発売される連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができるようになる。先行公開されたページの一部では、サンジの姿も確認されており、チームメイトたちが今後どのような活躍を見せるかが注目されている。この先行配信は、連載誌の発売日前から読者の関心を引きつける重要な施策となっている。

Also read NTTドコモが12月1日に料金値上げ、業績予想上方修正へ

1997年からの歴史と累計発行部数の推移

『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした作品である。伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した"ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）"をめぐる海洋冒険ロマンが描かれており、長年にわたり世界中の読者を楽しませてきた。累計発行部数はコミックスで全世界6億部を突破しており、その人気は計り知れない規模に達している。

Advertisement

ルフィと麦わらの一味の冒険ストーリー

主人公の少年モンキー・D・ルフィは、悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となった。体がゴムのように伸びる特殊な能力を持つルフィは、仲間を集めて海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリーを進めている。1999年よりテレビアニメも放送されており、視覚的にもその冒険の世界観を広げている。

映画興行収入と新作公開スケジュール

2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は、国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。この大きな成功を受け、新作映画2本の制作がすでに決まっている。『ONE PIECE FILM GOD VALLEY』は2027年夏に公開予定であり、さらに『ONE PIECE FILM BAAD』も2029年に公開される予定となっている。