JRA所属の1番人気ワンスフォーユー（牝2）がデビューから3連勝で重賞初制覇を果たし、ルメール騎手は地方のダートレースでも6連勝となった。

JRA所属の1番人気 ワンスフォーユー （牝2、高橋亮）が2番手から抜け出して、デビューから3連勝で重賞初制覇を飾った。 勝ち時計は1分29秒2。 クリストフ・ルメール 騎手（47）は園田で行われるダートグレード競走で騎乗機会6連勝となった。

道中はハナを切った門別エイシンスクルドの後位を追走。 先行争いは激化せず、先行馬に有利な展開となった。4角を過ぎてエイシンスクルドをかわすと、鞍上が軽くムチを入れる。 後続との差は開き、最後はエランヴィータに4馬身差をつける快勝劇だった。 ルメール騎手は「地方の砂でも返し馬からフットワークが良かった。2番手につける作戦ではなかったですが、好きなポジションにつけられました。

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ダートでは地方、中央でもトップレベルでやれると思います」と絶賛した。 【松本健史】 ◆ワンスフォーユー▽父 ナダル▽母 イマーキュレイトキャット（ストームキャット）▽牝2▽馬主 （株）グリーンファーム▽調教師 高橋亮（栗東）▽生産者 社台ファーム（北海道千歳市）▽戦績 3戦3勝（うち地方1戦1勝）▽総収得賞金 4951万5000円（うち地方3000万円）▽馬名の由来 あなたのためだけに。 母名から連想＜エイシンスクルド＝3着＞宮内騎手 道中はペースを落として息を入れることができたので、これならいい勝負をしてくれると思った。 最後までしぶとく頑張ってくれた。