ワルシャワ等多国空港で爆破予告相次ぐ 捜索で混乱も爆発物なし

ポーランド、スペイン、ブルガリアなどで複数の旅客機が爆破予告を受け、空港閉鎖や機体検査が行われた。各局は爆発物を発見できず、通常運航へ復帰した経緯を報告している。

3日、ポーランドの首都ワルシャワおよびスペイン、 ブルガリア などで、複数の国際線旅客機が爆破予告を受け、空港の混乱や運航影響が生じた。この一連の出来事により、一部便の目的地変更や空港の一時的閉鎖が行われたが、当局の徹底した検索の結果、いずれの機体からも爆発物は確認されなかった。

ポーランド空港で迂回と閉鎖が発生

ポーランド当局は、ロンドン発でワルシャワのショパン空港への着陸予定だったLOTポーランド航空機に対し、近隣のモドリン空港への迂回を命じた。この措置により、爆発物の可能性を排除するためモドリン空港は一時閉鎖された。その後、同空港で機体の詳細な捜索が行われた結果、爆発物は発見されなかったため、空港は運航を再開したと発表した。

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同時に、コペンハーゲン発のスカンジナビア航空便についても爆破予告があったと報じられたが、同機は予定通りショパン空港へ着陸した。到着後の検査においても、機内や周辺から爆発物は見つからず、安全が確認された。

スペインとブルガリアでも同様の脅威

スペイン南東部ムルシアの空港でも、3日にマンチェスター発のライアンエア便への爆破予告の報告があった。これを受け、空港の一部が封鎖され、警戒態勢が強められた。しかし、当局の調査によりこの通報がいたずら電話であることが判明し、機内に爆発物が見つからなかったため、空港は通常運航へ復帰した。

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さらに、ブルガリアの首都ソフィアでもイスラエル発の航空機が電子メールで爆破予告を受けた。同機はブルガリアの空港に着陸し、国営ブルガリア通信（BTA）は、ニコロフ内務省事務総長の話として、対テロ部隊が機体から爆発物の可能性について調査中だと伝えた。

搭乗人数と運航会社別の詳細

これらの脅威に関連し、各機体の運航状況と搭乗者数についても詳細が明らかにされている。ベルガモ発でウィズエアが運航する便には、176人の乗客が搭乗していた。この便も最終的に安全であることが確認された。

また、ダブリン発でライアンエアが運航する別便には、185人の乗客が搭乗していた。この便についても、到着後の厳重な検索が行われ、爆発物は発見されなかった。各航空会社および関係当局は、脅威の虚偽性を確認するに至った。

航空安全体制と今後の影響

これらの一連の出来事は、国際的な航空路線におけるセキュリティ管理体制への懸念を喚起している。各空港は爆発物検知犬やX線検査、手作業による機体内部の徹底した検索を実施し、乗客および乗員の実害を回避することに成功した。当局は引き続き情報を共有し、偽情報の拡散防止に努めている。