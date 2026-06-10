ワタベウェディング株式会社、福岡フォトスタジオで新プラン「海の中道×馬フォトウェディングプラン」を販売開始

ワタベウェディング株式会社は、2026年6月10日から福岡フォトスタジオで新プラン「海の中道×馬フォトウェディングプラン」を販売開始します。このプランでは、海の中道海浜公園で午年ならではの馬との撮影が叶う、非日常感・特別感を取り入れた撮影が可能です。

ワタベウェディング 株式会社は、2026年6月10日から 新プラン 「 海の中道×馬フォトウェディングプラン 」を販売開始します。 福岡フォトスタジオ は天神駅から徒歩4分、西鉄福岡（天神）駅から約6分の昭和通り沿いに位置し、ご相談サロン、衣裳フィッティング室、スタジオが同じフロアにある人気の撮影スタジオです。

明るくシンプルで上質な空間でドレス撮影や、ナチュラルカラーの障子や本格的な瓦屋根を背景とした和装撮影など、多彩なシーンでの撮影が可能です。 また、ウェディングドレス、タキシード、和装など約160着以上の衣裳を常備しており、撮影シーンやお好みに合わせてお選びいただけます。

この度、福岡フォトスタジオではお客様の「非日常感のあるウェディングフォトを撮影したい」や「海外映画のようなドラマチックな撮影をしたい」というご要望にお応えし、午年ならではの馬との撮影が叶う、非日常感・特別感を取り入れた「海の中道×馬フォトウェディングプラン」の販売を開始することになりました。 海の中道海浜公園は青空と緑が広がる開放的な景色はもちろん、季節ごとに咲き誇る花々や幻想的な夕日など、多彩なロケーションがあるのが特徴です。

特にサンセットタイムでの撮影は、海・馬・夕日が織りなすここでしか出会えない風景の中で、世界に一つだけのおふたりの美しい記録と想い出を残せます





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ワタベウェディング 福岡フォトスタジオ 新プラン 海の中道×馬フォトウェディングプラン 撮影

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「サカつくRTW」シリーズ30周年記念特番を2月11日20：00に配信プロサッカークラブをつくろう！ ロード・トゥ・ワールド プロサッカークラブをつくろう！ ロード・トゥ・ワールド 配信元 セガ 配信日 2026/02/10 『プロサッカークラブをつくろう!…

Read more »

ヨツバ印刷、法人向け「オリジナルタオル制作・印刷」特設ページを公開！小ロット×短納期でイベント・販促手配を強力サポート（2026/02/10）ヨツバ印刷、法人向け「オリジナルタオル制作・印刷」特設ページを公開！小ロット×短納期でイベント・販促手配を強力サポート（2026/02/10） 株式会社MAWのプレスリリース

Read more »

Pixel 9aが1位・2位を独占！ 名古屋圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2026/3/10「BCNランキング」2026年2月23日～3月1日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1...

Read more »

「紅の砂漠」，PlayStationによる「3月の注目新作ゲーム」に選出紅の砂漠 紅の砂漠 紅の砂漠 紅の砂漠 配信元 Pearl Abyss 配信日 2026/04/10 Pearl Abyss Corp.『紅の砂漠』がPlayStation「3月のベスト新…

Read more »

「ソニック」シリーズ，35周年記念ライブのキービジュアルを解禁SONIC - LIVE! A Musical Odyssey of Sonic the Hedgehog 配信元 セガ 配信日 2026/04/10 「ソニック」シリーズの音楽を全身で体…

Read more »

『Sky Jamboree 2026』全出演アーティスト発表 10-FEET、ELLEGARDEN、Saucy Dogら出演8月22日(土)に長崎・長崎市稲佐山公園野外ステージで開催されるロックフェス『SkyJamboree2026～oneprayinnagasaki～』の全出演アーティストが発表された。既に発表されている...

Read more »