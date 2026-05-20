ワシントン - ＦＲＢはインフレの懸念高める中、より多くの当局者が利上げ策を用意

ワシントン - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が発表した４月２８─２９日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨では、インフレへの懸念が強まったため、より多くの当局者が利上げ策への地則開始に備えたと思われることが分かった。ＦＯＭＣ声明ではインフレへの警告音声がある文言を削除するよう求めた参加者が多かった。ＦＲＢは、フェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標を３．５０─３．７５％に据え置いた。

［ワシントン ２０日 ロイター］ - 米連邦準備理事会（ ＦＲＢ ）が２０日に公表した４月２８─２９日の連邦公開市場委員会の議事要旨で、中東情勢を背景にした インフレ への懸念が強まる中、より多くの当局者が 利上げ の可能性に備えた地ならしの必要があるとの認識を示していたことが分かった。

ウォーシュ次期ＦＲＢ議長はタカ派色が強まっているＦＲＢを引き継ぐことになる。 ■ＦＲＢ声明文言を緩和した 議事要旨によると、大半の政策担当者がインフレ率がＦＲＢが目標とする２％を持続的に上回り続けば、一定の金融引き締めが必要になる可能性があるとの見解を表明。 それに対し、多くの参加者は、ＦＯＭＣ声明にインフレへの警告音声を漏らす文言を削除するよう求めた。 ■ＦＯＭＣ声明は、数十年来最大ního意見が分かれた。

ＦＲ�Ｂは同ＦＯＭＣで、フェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標を３．５０─３．７５％に据え置くと決定。 決定は賛成８、反対４となり、ＦＯＭＣ声明ではインフレとの懸念が強められた。 理財赤字 Victor Muller 2021-04-0





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