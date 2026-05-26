ワゴンRとムーヴのグレード比較：価格、装備、性能

両車の比較では、ワゴンRの最廉価グレード・ZLは2WD 145万7500円で、軽ハイトワゴンとしては希少な5速MTも選べる。対して最廉価グレード・Lは2WD 135万8500円。スライドドア付きのムーヴLが、スライドドアなしのワゴンR ZLより約10万円安い。上位グレードでは、約2万円差でほぼ互角の価格帯だ。ワゴンR HYBRID ZXはマイルドハイブリッドとステアリングヒーターで快適性と燃費を取る。ムーヴGはパワースライドドアで日常の便利さを取り、ワゴンR HYBRID ZXはマイルドハイブリッドとステアリングヒーターで快適性と燃費を取る。

現行 ワゴンR のグレードはHYBRID ZXとZLの2種類。2025年12月の仕様変更で、全グレードにデュアルセンサーブレーキサポートIIとカラーのマルチインフォメーションディスプレイを標準装備した。

最廉価グレード・ZLは2WD 145万7500円で、軽ハイトワゴンとしては希少な5速MTも選べる。 ただしスライドドアの設定はなく、後席はヒンジドアのままだ。 対して現行ムーヴの最廉価グレード・Lは2WD 135万8500円。 この価格にスライドドア（手動式）が全車標準装備される。

スライドドア付きのムーヴLが、スライドドアなしのワゴンR ZLより約10万円安い。 この逆転現象こそが、両車を比べるときの最大のポイントだ。 パワースライドドアが欲しいならムーヴXの2WD 149万500円。 ワゴンR ZLとの差は約4万円まで縮まる。

スライドドアの便利さを考えれば、この差は十分に納得できる。 上位グレードの比較も見逃せない。 ムーヴG（2WD 171万6000円）とワゴンR HYBRID ZX（2WD 173万6900円）は約2万円差でほぼ互角の価格帯だ。 ただし目玉装備の方向性がまったく違う。

ムーヴGはパワースライドドアで日常の便利さを取り、ワゴンR HYBRID ZXはマイルドハイブリッドとステアリングヒーターで快適性と燃費を取る。 価格が互角だからこそ、装備の好みが選択をがらりと変える





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