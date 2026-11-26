ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」は10月12日、約50名を集めて「ワクセル会議」を開催した。出版プロデューサーの田淵義朗氏らをゲストに迎え、AI時代における出版の本質やブランディング、そして多様な分野のコラボレーターによる事業アピールを通じて、新たな協業と社会課題解決に向けた議論が行われた。

ソーシャル ビジネス コミュニティ「ワクセル」（所在地：東京、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）は、2026年10月12日（月・祝）、五反田スタンダード会議室にて「 ワクセル会議 」を開催いたしました。

今回のワクセル会議には、約50名のコラボレーターが参加。

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「出版の価値」を大きなテーマに据え、編集プロダクション経営者で出版プロデューサーの田淵義朗氏や、精神科医でブレインケアクリニック名誉院長の今野裕之氏をスペシャルゲストに迎えた特別座談会を実施しました。 また、多様な分野で活躍するコラボレーターによる事業アピールタイムを通して、新たなコラボレーションの創出と社会課題解決に向けた議論が行われました。 ワクセルは「未来を切り拓く人たちが集まり、世の中をワクワクさせる」をコンセプトに、1,000名を超える著名人、経営者、クリエイターが参画するコミュニティです。