ワウテル・フースとシドニー・ファン・ホーイドンクの関係は今も険悪だ。PECズヴォレ対AZ（1-1）で激しく競り合った両者だが、試合後、PECのFWはフースの「つねる行為」に不満をあらわにした。

ワウテル・フースと シドニー・ファン・ホーイドンク の関係は今も険悪だ。 PEC ズヴォレ 対AZ（1-1）で両者は何度か激しく競り合ったが、試合後、その件に不満を漏らしたのは主にPECのFWだった。

「つねられるのには、もううんざりだ」と訴えている。 フースはズヴォレでの試合を最後までプレーできたことを幸運に思うべきかもしれない。 イブラヒム・シソコへのファウルで2枚目のイエローカードを受け、退場になっていてもおかしくなかったからだ。 だが、本人の見方は少し違う。

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のカメラに向かって語った。