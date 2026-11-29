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ワウター・フースに再び不適切行為の疑惑「つねられてばかりで本当にうんざりだ！」
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ワウター・フースとシドニー・ファン・ホーイドンクの関係は今も良好とは言えない。PECズウォレ対AZ（1-1）で激しく競り合った両者だが、試合後、PECのFWは「つねられてばかりで本当にうんざりだ」と不満を訴えた。
ワウター・フースと シドニー・ファン・ホーイドンク の関係は今も良好とは言えない。 PECズウォレ対AZ（1-1）では両者が何度か激しく競り合ったが、試合後、不満を口にしたのは主にPECのFWだった。
「つねられてばかりで本当にうんざりだ」と訴えている。 フースはズウォレでの試合を最後までプレーできたことを幸運に思うべきかもしれない。 イブラヒム・シソコへのファウルで2枚目のイエローカードを受け、退場になっていてもおかしくなかったからだ。 ただ、本人の見方は少し違う。
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のカメラの前で語った。
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