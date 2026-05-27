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ワイヤレスゲート、有効期限なしのグローバルeSIM「WG GLOBAL SIM」提供開始

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ワイヤレスゲート、有効期限なしのグローバルeSIM「WG GLOBAL SIM」提供開始
EsimグローバルSIM有効期限なし
📆5/27/2026 6:47 AM
📰PRTIMES_JP
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ワイヤレスゲートが最大179ヵ国対応のeSIM/SIMサービスを開始。購入データに有効期限がなく、使い切るまで長期利用可能。

株式会社 ワイヤレスゲート （本社：東京都品川区、代表取締役CEO：成田徹）は、2026年5月27日、日本を含む最大179ヵ国で利用可能な次世代eSIM/SIMサービス「WG GLOBAL SIM」の公式Webサイトを開設し、本格提供を開始した。

このサービスの最大の特徴は、購入したデータ容量に有効期限が一切ないことである。 従来の海外SIMのように、短期間で使い切れずにデータを無駄にする心配がなく、必要な時に必要な分だけを長期間にわたって利用できる。 例えば、100GBの大容量を購入しておけば、最初の海外旅行で5GB、半年後の出張で10GB、数年後の家族旅行で残りの85GBを使うといった柔軟な運用が可能だ。 使い切った後もWebから即座にリチャージでき、常に必要なデータ量を無駄なく保持できる。

また、本サービスは現地の通信回線に直接接続するため、ローミング方式のような不安定さがなく、日本国内と同等の高速・安定通信を実現する。 これにより、ビジネスビデオ会議や高画質動画視聴もストレスフリーで行える。 料金プランは、179ヵ国対応の「プレミアム」、49ヵ国対応の「スタンダード」、アジア・欧州などのリージョナルプランなど、多様なニーズに応えるラインナップを用意。 例えばスタンダードプランでは、米国・中国・韓国・タイなど主要国をカバーし、コストパフォーマンスに優れる。

さらに、データ専用eSIMと音声通話対応物理SIMの両方を展開。 物理SIMは格安スマートフォンでも利用可能で、eSIM非対応端末でも問題ない。 ワイヤレスゲートは、これまでWi-FiルーターレンタルやグローバルeSIMで培ったノウハウを活かし、ユーザーの海外通信における悩みを根本から解決するサービスを目指す。 有効期限によるデータロスや、旅行ごとに新たにSIMを購入する手間を省き、長期的な海外渡航者や頻繁に出張するビジネスパーソンにとって理想的な選択肢となる。 今後も対応国を拡大し、より利便性の高いサービスを提供していく予定だ

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Esim グローバルSIM 有効期限なし 海外通信 ワイヤレスゲート

 

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