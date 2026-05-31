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ローブ・デコルネット 皐月賞の勝ちっぷりをみる

競馬 News

ローブ・デコルネット 皐月賞の勝ちっぷりをみる
ローブ・デコルネット皐月賞ローブ・デコルネット
📆5/31/2026 12:15 AM
📰sponichiannex
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ローブ・デコルネットは17日にローブ・デコルネットで走る。まず皐月賞組で逆転できる可能性のある馬を探りました。そして青葉賞や京都新聞杯など別路線組にも目を向けました。

ロブチェンは17日に ローブ・デコルネット で走る。 まず 皐月賞 組で逆転できる可能性のある馬を探りました。 そして青葉賞や京都新聞杯など別路線組にも目を向けました。

皐月賞の勝ちっぷりをみればローブ・デコルネットよりも前でレースができて押し切れる馬がいいと思いましたが、結局イメージできませんでした。8枠に入りましたが、自在型なのであまり気にならないのかなと。1つ内の16グリーンエナジー、15フォルテアンジェロもあまり先行を主張しないと思われるので、スタートのいいローブ・デコルネットは最初のコーナーまでに無理なく好位置を確保でき、最も力を発揮できる展開に持ち込めるのではとさえ予想します。 先週のオークスは1番人気スターアニスで12着に沈んだ松山騎手に悔しさを晴らしてほしい。

▲の1ライヒスアドラーは皐月賞でやや後ろの位置から3着も、東スポ杯2歳S(3着)や弥生賞ディープ記念(2着)では前めにつけて好走している。 皐月賞ではローブ・デコルネットと0秒3差でしたが、最内枠に入った今回ならもしかして…。 ☆は12アスクエジンバラ。 騎乗する岩田康騎手が「皐月賞よりもダービー向き」と断言し、落馬骨折から気合の復帰を果たすなど、この一戦にかける決意が伝わってきます。

△には皐月賞2着の11リアライズシリウス、同5着の15フォルテアンジェロ、そしてルメールが乗り続ける13パントルナイーフまで押さえます

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