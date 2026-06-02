ローデ・シュワルツ、ASA標準対応のSerDesコンプライアンステストソリューションを提供開始

Automotive SerDes Alliance（ASA）のオープン標準に準拠したテストソリューションを提供。R&S ScopeSuite+ソフトウェアの新オプションにより、SerDesリンクの電気的コンプライアンス試験を自動化し、自動車業界の高精細センサー・ディスプレイ接続を支援。

自動車業界における技術革新は加速しており、特に自動運転や電動化、コネクティビティの分野で急速な進展が見られる。 こうした変化に対応するためには、車載ネットワークの高性能化と信頼性向上が不可欠である。

Automotive SerDes Alliance（ASA）は、2019年に設立された非営利団体で、高速非対称SerDes（シリアライザ/デシリアライザ）技術のためのマルチベンダーオープン標準の策定と普及を目的としている。 この技術は、高解像度カメラ、LiDAR、レーダーセンサーからECUへの大量データ転送や、ECUから超ワイド高解像度ディスプレイへの高品質なデータストリーム伝送に最適化されており、レベル3以上の自動運転に必要なスケーラブルな「神経系」を提供する。

最大16 Gbps/レーンの帯域幅を実現しつつ、他の車載電子機器への電磁干渉を防ぐ設計がなされている。 ローデ・シュワルツはASAの創設メンバーとして長年にわたり貢献しており、各種技術委員会に積極的に参加して標準開発をリードしてきた。 同社はこのほど、R&S ScopeSuite+ソフトウェア用の新オプションR&S SPLUS-K105を発表した。 これは最新のASA Motion Link規格に完全対応した包括的な電気的コンプライアンステストソリューションで、高性能オシロスコープR&S RTPを自動制御する。

Webベースのユーザーインターフェースとステップバイステップのテストウィザードにより、SG1からSG5までの全速度グレードに対応したテストケースを容易に実行できる。 さらに、R&S ZNB3000ベクトル・ネットワーク・アナライザ等の対応機器と連携し、高精度なリターンロス測定など物理層の評価を自動化する。 これにより、自動車OEMやTier1サプライヤーは、SerDesリンクの設計・検証を迅速化し、開発コストを削減しながら、要求される信頼性を確保できる。

ローデ・シュワルツは、計測・試験システムのグローバルリーダーとして、自動車業界のバリューチェーン全体を支えている。 同社のソリューションは、レーダーやアンテナを含むコネクティビティ試験、EMC測定、車載ネットワークプロトコル解析、電動ドライブトレイン評価など多岐にわたる。autoSarやVariousオープン標準への対応を強化し、研究開発から量産、サービス・保守までの全ライフサイクルをカバーする。

日本市場においても、ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社が2003年の設立以来、自動車、ワイヤレス、エレクトロニクス等领域で現地サポートを提供し、国内OEMやサプライヤーのグローバル競争力強化に貢献している。 自動運転時代の到来に向け、計測技術は安全性と革新の基盤としてその重要性を増すばかりである





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