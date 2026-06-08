ロータス・エスプリとの1000kmドライブ：旧車が教えてくれた操る悦びと絆

ロータス・エスプリとの長距離ドライブで味わった、現代のクルマでは得難いダイレクトな操作感と、トラブルを通じて深まる愛車との絆を綴る。

路面の細かなアンジュレーション、タイヤがアスファルトをつかむグリップ感、そしてクルマの挙動の変化が手のひらへとダイレクトに伝わってくる。 ハンドルを握るたびに、クルマと人間が物理的かつ直接的に繋がっている一体感を強く感じる。

現代のクルマが利便性や快適性と引き換えに失ってしまった「操る悦び」の原点が、ここにあるのかもしれない。 この感覚は、電子制御の介入が少ない旧車ならではの魅力だ。 同時に、ふと感嘆の念が湧き上がってくる。

「昔の人はすごいなぁ」と。 こんなにも重く、ダイレクトで、ごまかしの効かない機械を日常的に乗りこなし、時にサーキットで限界まで追い込んでいたのだから、本当にすごい。 先人たちのドライビングスキルと、それを支えたエンジニアリングに、敬意を抱かずにはいられない。 ある日の夕暮れ、サウナでリフレッシュした後、友人を自宅まで送り届けるために都内を走っていた。

高速道路主体の1000kmドライブとは異なり、首都圏の一般道はストップアンドゴーの連続だ。 低速ギアを頻繁に切り替え、クラッチペダルを何度も踏み直さなければならない。 センターコンソールの高い位置にレイアウトされた5速マニュアルトランスミッションのシフトレバーは、ルノー製のトランスアクスルへと繋がっている。 ミッドシップ特有の長いリンケージを介したシフト機構は、現代のショートストロークでカチッと決まるシフトとは異なり、確実にゲートへ押し込む力を要求する。

ところが、ある交差点で停止した後、ギアが何かに弾かれるように、1速のゲートの入り口でかたくなに拒絶するようになった。 力を込めても、何度クラッチを踏み直しても、入らない。 焦りの中で無理やり押し込み、なんとか1速に入ったと思いきや、今度は2速へのシフトアップを受け付けない。2速から3速への変速も、まるで金属同士が噛み合っていないような渋さだ。 ちなみに、3速から4速、5速といった高いギアには何事もなかったかのようにスムーズに入る。

さらに不安を掻き立てたのは、クラッチペダルを踏み込むたびにリアから聞こえてくる「シューッ……」という不気味な異音だ。 クラッチフルードが漏れて油圧が逃げているのか、それともレリーズシリンダーが限界を迎えたのか。 極端に狭いフットウェルに押し込まれた、無骨な金属剥き出しの3つのペダル。 フロントタイヤのホイールハウスがキャビンに大きく侵入しているため、ペダルレイアウトは車体中央側へと極端にオフセットされており、ドライバーは身体を斜めにひねるような独特のドライビングポジションを強いられる。

ストロークが長く、踏力に容赦のない重さを要求するクラッチペダルと、ヒール・アンド・トウを誘発する絶妙な配置のアクセル＆ブレーキ。 友人を乗せたまま、クルマが動かなくなる事態は何としても避けなければならない。 背筋に冷たいものを感じながらも、発進のたびにギアと格闘し、だましだまし都内を走り抜け、なんとか友人を送り届けた。 後日、このエスプリを購入したサンク福岡の系列店である「サンク東京」へと持ち込んだ。

本連載記事を読んだ読者から、購入先に対して「納車前の整備をきちんとしていない」との理由で低評価レビューが書かれたという後日談もある。 しかし、特筆すべきはその後の対応だ。 東京へ戻るまでに露呈した初期不良に対し、駆け込んだサンク東京は真摯に向き合い、きっちりと整備を施してくれた。 旧車は、トラブルを乗り越えながらショップと二人三脚で仕上げていくものだ。1000kmの旅路の果てに待っていたトラブルもまた、エスプリとの絆を深めるための大切な通過儀礼。

サポートしてくれたサンクには感謝の念に堪えない。 この経験を通じて、旧車オーナーシップの本質を再認識した。 それは、機械と人間が対話し、時には喧嘩しながらも、互いを理解し合うプロセスだ。 エスプリという特別なクルマとの日々は、これからも続いていく





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ロータス エスプリ 旧車 ドライブ マニュアルトランスミッション 整備

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