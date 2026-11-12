ロータス新型エスプリV8、2026年11月発表へHORSE W40エンジン採用

ロータスが24年ぶりのV8搭載スーパーカー「新型エスプリ」を発表へ。ジーリーとルノースタールの合弁会社 HORSE パワートレインが提供する4.0リッターV8ハイブリッドシステムを搭載し、2026年内の発売を目指す。

ロータス が社内コードネーム「 Type 135 」で開発を進めてきた新型「エスプリ」の正式情報が明らかになった。このモデルは2004年の生産終了から24年ぶりとなる V8エンジン 搭載の市販ロードカーであり、ブランド史上初の本格的な量産スーパーカーセグメントへの参入を果たす。エントリースポーツカー「エミーラ」と電動ハイパーカー「エヴァイヤ」の中間に位置するこの新型車は、2026年11月にパワートレインの詳細が公開される予定だ。

新型エスプリのパワートレイン仕様と技術

ロータスとパワートレイン供給元の HORSE パワートレインは、2025年11月に新型V型8気筒エンジン「HORSE W40」の詳細を公式発表した。これは排気量4.0リッターのV型8気筒ツインターボエンジンで、設計初期からハイブリッドシステムとの統合を前提とした「ハイブリッド・ファースト」の思想で開発された。排気経路の短縮により鋭いスロットルレスポンスを実現し、ミッドシップ・スーパーカーのタイトなエンジンベイに収まるようコンパクトなパッケージングが採用されている。

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HORSE W40エンジンの単体重量は約200kgに抑えられ、重量1kgあたり約3.4psという最高峰クラスの出力密度を達成している。このエンジンは、ロータスと HORSE パワートレインが共同開発した世界初採用の8速湿式デュアルクラッチ・ハイブリッドトランスミッション「HORSE 8LDCT」に接続される。変速応答時間は20ミリ秒未満とスーパーカー市場でもトップクラスであり、最大許容入力トルクは1050Nmに設定されている。

HORSE パワートレインと企業背景の再確認

HORSE パワートレインは、ロータスの親会社である中国の浙江吉利控股集団（ジーリー）とフランスのルノー・グループが折半出資し、サウジアラムコも資本参加する合弁企業である。本社を英国ロンドンに構え、内燃機関およびハイブリッドシステムを専門としている。HORSE W40は、90度バンク角の3.0リッターV型6気筒ツインターボエンジン「W30」をベースに、モジュール設計で2気筒分をスケールアップした兄弟機となる。

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ベースとなったW30型V6エンジンは、シリンダーヘッド一体型のエキゾーストマニホールドを備え、最高回転数8000rpmまで許容する高回転型ユニットである。単体重量わずか160kgにして最高出力536bhp（544ps）を発生し、W40と同様の1kgあたり約3.4psの出力密度を誇る。新型エスプリにはW40搭載のフラッグシップモデルに加え、W30搭載のエントリーモデルもラインナップされる見込みだ。

販売戦略の転換と市場への影響

当初Type 135は軽量な電気自動車（BEV）計画だったが、バッテリー開発パートナーのブリティッシュボルト破綻やアルピーヌとのEV共同開発解消といった試練により方針変更となった。2025年のロータスの世界販売台数は前年比46%減の6520台に落ち込み、スポーツカー部門の納入台数は62%減という厳しい状況に直面した。これを受け、最高経営責任者（CEO）の馮擎峰（チンフォン・フェン）氏は完全EV化計画を撤回し、「Focus 2030」戦略を策定した。

新戦略ではハイブリッドおよびプラグインハイブリッドが販売構成比の約60%、BEVが約40%を占める現実的な方針へ舵を切った。 HORSE 製V6ハイブリッドは、現行エミーラの大幅改良モデルや次世代パワーユニットとしても採用され、現在のトヨタ製V6やメルセデスAMG製直列4気筒に代わる存在となる。この動きは、プレミアムカー市場におけるEV需要の伸び悩みを背景とした、ブランド再強化と財務強化を目的としたものである。

歴史的背景と技術的革新の比較検証

HORSE 8LDCTトランスミッションの最大許容入力トルク1050Nmは、W40エンジンの最大トルク800Nmに対し250Nmもの余裕を持つ。この余剰分はトランスミッションに統合された電気モーターのアシストによって埋められる設計となっており、強力なパワー伝達を可能にしている。1996年から2004年まで生産された先代エスプリV8では、3.5リッターV8ツインターボエンジンの潜在能力が500ps近くに達するにもかかわらず、ルノー製5速マニュアルトランスミッションの強度不足により最高出力350bhpに制限せざるを得ない苦い過去があった。

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今回の専用ギアボックスの採用は、この歴史的課題を解決する意味で重要な意味を持つ。 HORSE 8LDCTは油圧プリフィル時間を50ミリ秒未満に設定し、スポーツカー向けに特化した湿式デュアルクラッチ構造を採用している。これにより、ロータスはかつての限界を突破し、ハイブリッド技術を活用した次世代のスーパーカー開発に成功した。2026年11月の発表を待ち、新型エスプリが市場にどのような影響を与えるかが注目される。