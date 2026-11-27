ローソンは、生成AIが考案した商品コンセプトをもとに、スイーツやベーカリーなど3商品を開発した。あえて過去の販売データをAIに読み込ませず、人間では思い付かない奇抜なアイデアを引き出したという。開発担当者が「ええ～！」と驚いたアイデアをどう商品化したのか。AI時代の商品開発に求められる人間の役割を探る。

ローソンでは、販売実績や市場動向など、商品開発に役立つさまざまなデータを蓄積している。 しかし、データが社内の各所に分散している上、商品本部だけでも200人を超えるメンバーがいるため、担当者の経験や知識によって、開発に生かす情報に差が生じていたという。

また、商品開発では、過去の販売実績や類似商品の売れ行きを参考にすることが多い。 そのため、アイデアが過去にヒットした商品の延長線上にとどまりやすいという課題もあった。 今回は、後者の課題に着目。 あえて過去の販売実績や市場データをAIに読み込ませず、人間では思い付きにくい斬新な商品アイデアを引き出すことにした。

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開発期間の短縮ではなく、これまでにない発想を得ることを目的にAIを活用したという。 まず、中澤氏は「今までにない組み合わせや味」「商品や商品名を見た瞬間に『なんだこりゃ？ 』と思われる」「食べてみたらおいしい」といったテーマを設定。 スイーツ、ベーカリー、サラダのカテゴリーについて、AIに10個ずつアイデアを提案させた。