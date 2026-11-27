ローソンは12月1日より、高級チョコレートブランドゴディバとのコラボ商品18種類を販売する。クリスマス商戦に向け、ベルギー産チョコを使ったケーキやショコララテなど高価格帯のプチぜいたく商品を軸に、少人数向けやシンプル設計の低価格帯ケーキも用意し、消費動向の変化に対応する。

ローソン は27日、高級チョコレートの ゴディバ との コラボ商品 を12月1日から販売すると発表した。 クリスマス商戦 に照準を合わせケーキやビーフカレー、ショコララテなど18品を売り出す。

プチ・ラグジュアリー商品として打ち出し、高価格帯需要に応える。 ベルギー産チョコを使った「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラノエル3号」（税込み1564円）などを販売する。 チョコクランチやチョコクリームを包んだ「Uchi Cafe×ゴディバ ショコラロールケーキ」（同430円）などのチルドスイーツも取りそろえた。 ローソンは2017年にコンビニで初めてゴディバとの共同開発商品を発売した。

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販売した商品数は計約130種類、累計販売数は約9000万個に上る。 記者説明会に登壇したゴディバジャパンのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ、ヤニック・シュヴォロー氏は「日々の生活にちょっとしたぜいたく品を届けられることをうれしく思う」と述べた。 物価高で節約志向が定着しつつある一方、全日本菓子協会の調査によると年末は菓子の支出額が年間で最も膨らむという。 ゴディバとのコラボ商品を通じ、普段より少し高価な品を楽しむ「プチぜいたく」の需要を取り込む。