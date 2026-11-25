ローソンストア100は12月25日から税抜き100円〜300円のおせちを30種類販売。物価高騰下でも手頃な価格を提供し、個食化する正月市場で節約ニーズに応える。

ローソン子会社である ローソンストア100 は25日、税抜き価格100円から300円の 低価格 な おせち 弁当を12月25日から販売すると発表した。物価高が続く現状において、手軽に正月の伝統料理を楽しみたいという節約志向の消費者の需要に応えるための施策である。計30品目をラインナップし、消費者が好きな商品を好きなだけ選べるシステムを採用している。

100円〜300円のおせち販売計画

「100円から選べるおせち」というコンセプトのもと、税抜き100円の商品が10種類、150円の商品が10種類、200円の商品が6種類、250円の商品が1種類、300円の商品が3種類販売される。以前は品数が26年の43品だったが、今回は30品に絞り込んだ。この変更により、税抜き150円以下の商品の割合は54%から67%へと高まっている。最も高額な商品の価格も450円から300円に引き下げられた。

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原材料確保と工場活用で価格抑制

ローソンストア100は、原材料の早期確保やオフシーズンの工場活用などを通じて、物価高の影響をおせちの価格に反映させない工夫を続けている。例えば、かまぼこの原材料であるすり身の価格が高騰している状況でも、1年前からすり身を確保することで価格を維持している。こうしたサプライチェーンの管理により、消費者に手頃な価格で提供することが可能となっている。

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食料品値上げと個食化の傾向

帝国データバンクの調査によると、食料品の値上げは2年連続で2万品目を超えている。11月にも1400品目以上の値上げが予定されており、物価高は続いていく見込みである。また、正月の個食化が進む中、家族全員で大判なおせちを購入するのではなく、個人で購入できる手頃な価格のおせちへの需要が高まっている。ローソンストア100はこのトレンドを取り込み、節約需要の獲得を狙っている。

選べるおせちの歴史と累計販売

ローソンストア100は選べるおせちを2012年から販売しており、累計の販売数は2000万食を突破している。この取り組みは、消費者に柔軟な選択肢を提供することで、毎年高い支持を集めてきた。今回の発表では、価格帯の見直しと品数の絞り込みを行い、より多くのお客に手頃な価格で提供する体制を整えた。12月25日からの販売開始により、年末年始の需要獲得に挑む。