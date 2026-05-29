ローソンが販売しているコラボスイーツの紹介

ローソンが販売しているコラボスイーツは、専門店との共同で開発された特別な商品です。こだわりの素材を使った和スイーツや、イチオシのクリームをたっぷり味わえるスイーツなど、特別感のある商品が多数あります。

ローソン が販売している コラボスイーツ は、 専門店 との共同で開発された特別な商品です。 こだわりの素材を使った 和スイーツ や、イチオシのクリームをたっぷり味わえるスイーツなど、特別感のある商品が多数あります。

今回は、ローソンが江戸時代から続く老舗茶舗「森半」とコラボしたスイーツを紹介します。

「ショコラドーム 抹茶」は、抹茶ミルククリームの中に濃厚な抹茶ソースを閉じ込め、チョコでコーティングしたドーム状のケーキです。 片手でつまんで手軽に食べられそうな、おまんじゅうのような見た目もポイントです。 価格は¥322（税込）です。

「濃い抹茶しっとりビスケットサンド」も、森半とのコラボスイーツです。 ビスケット生地で抹茶クリームをサンドしたスイーツですが、このビスケット生地にも特徴があります。 しっとり、ほろほろと崩れるビスケットなのだそう。 公式サイトでも「新食感ビスケット生地」と紹介されています。

気になる味は、シンプルに「抹茶の苦みを楽しむ系」とのことで、甘すぎるスイーツが苦手な人や、抹茶の風味を楽しみたい人なら病みつきになるかも。 価格は¥297（税込）です。 @masaki_19740913さんが「ちょうどいい大きさで美味しい」とおすすめしているのが、「くりーむパン」の「八天堂」とコラボした「カスタード大福」です。 公式サイトによると、「カスタードムースとカスタードソースが楽しめる大福」とのことで、和菓子と洋菓子の良さを同時に楽しめそう。

価格は¥225（税込）です。 こちらも、「八天堂」とのコラボで登場した「カスタードバナナクレープ」。 カスタードホイップ、カスタードクリーム、バナナがクレープ生地で包まれています。 とろける食感のクレープと、カスタード & ホイップ & バナナの相性がよいとのこと。

公式サイトによると「カスタードの味わいが楽しめる」とのことなので、カスタード好きの人は必ずチェックすべきかも。 価格は¥329（税込）です





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