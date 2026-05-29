Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ローソンが販売しているコラボスイーツの紹介

コンビニスイーツ News

ローソンが販売しているコラボスイーツの紹介
ローソンコラボスイーツ専門店
📆5/29/2026 5:23 PM
📰SportsHochi
39 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 63%

ローソンが販売しているコラボスイーツは、専門店との共同で開発された特別な商品です。こだわりの素材を使った和スイーツや、イチオシのクリームをたっぷり味わえるスイーツなど、特別感のある商品が多数あります。

ローソン が販売している コラボスイーツ は、 専門店 との共同で開発された特別な商品です。 こだわりの素材を使った 和スイーツ や、イチオシのクリームをたっぷり味わえるスイーツなど、特別感のある商品が多数あります。

今回は、ローソンが江戸時代から続く老舗茶舗「森半」とコラボしたスイーツを紹介します。

「ショコラドーム 抹茶」は、抹茶ミルククリームの中に濃厚な抹茶ソースを閉じ込め、チョコでコーティングしたドーム状のケーキです。 片手でつまんで手軽に食べられそうな、おまんじゅうのような見た目もポイントです。 価格は¥322（税込）です。

「濃い抹茶しっとりビスケットサンド」も、森半とのコラボスイーツです。 ビスケット生地で抹茶クリームをサンドしたスイーツですが、このビスケット生地にも特徴があります。 しっとり、ほろほろと崩れるビスケットなのだそう。 公式サイトでも「新食感ビスケット生地」と紹介されています。

気になる味は、シンプルに「抹茶の苦みを楽しむ系」とのことで、甘すぎるスイーツが苦手な人や、抹茶の風味を楽しみたい人なら病みつきになるかも。 価格は¥297（税込）です。 @masaki_19740913さんが「ちょうどいい大きさで美味しい」とおすすめしているのが、「くりーむパン」の「八天堂」とコラボした「カスタード大福」です。 公式サイトによると、「カスタードムースとカスタードソースが楽しめる大福」とのことで、和菓子と洋菓子の良さを同時に楽しめそう。

価格は¥225（税込）です。 こちらも、「八天堂」とのコラボで登場した「カスタードバナナクレープ」。 カスタードホイップ、カスタードクリーム、バナナがクレープ生地で包まれています。 とろける食感のクレープと、カスタード & ホイップ & バナナの相性がよいとのこと。

公式サイトによると「カスタードの味わいが楽しめる」とのことなので、カスタード好きの人は必ずチェックすべきかも。 価格は¥329（税込）です

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SportsHochi /  🏆 53. in JP

ローソン コラボスイーツ 専門店 和スイーツ 洋菓子

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 20:24:11