ロンドン大学シティ・セントジョージズの研究により、AIを信頼していない人々でさえ、実際の投資判断においてAIからの助言に影響を受けることが明らかになった。意識と行動の乖離。

英国 ロンドン大学シティ ・セントジョージズの研究チームは、 生成AI に対する否定的な感情を持っている人々でさえ、実際の意思決定段階においてAIからのアドバイスに強い影響を受けてしまうことを突き止めた。 アンドレアス・カッペス 氏率いるこの研究グループは、AI技術の普及に伴い生じている「評価と利用状況の食い違い」に着目し、その心理的メカニズムを解明する目的で本格的な調査に乗り出した。

1250人対象の投資実験で判明した影響の実態

研究チームは、参加者のAIに対する好悪や信頼度が実際の判断にどう影響するかを調べるため、合計1250人以上を対象とした3つの投資実験を実施した。各実験ではまず、参加者が人間由来のアドバイスとAI由来のアドバイス、どちらを優先して受けたいかを尋ねる段階が設けられた。その後、参加者は投資先に関する具体的な情報を基に判断を下し、人間かAIのどちらからランダムに割り当てられた助言を受けた後で、その判断を修正する機会が与えられた。

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このプロセスは複数回行われ、投資の結果に応じて参加者は実際に金銭の獲得または損失という現実的なフィードバックを受ける仕組みになっていた。研究チームは、助言を受ける前と後の参加者の判断の変化量を詳細に分析し、AIへの意識と実際の行動との関連性を数値として可視化することに注力した。

信頼度が低いほど人間助言を好むが影響度は同等

3つの実験を通じて、参加者の大多数はAIよりも人間からの助言を好むという結果となった。特にAIを全く信用していないと答えた参加者は、人間側の助言を強く支持する傾向が明確に見られた。しかし、興味深いことに、実際の判断に及ぼす影響の強さという点では、人間とAIの助言にはほとんど差が見られなかった。

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つまり、参加者が「AIは信頼できない」と強く感じている場合でも、実際にAIから提示された助言を受け取ると、その情報を無視できずに判断に取り込んでしまう現象が確認されたのだ。これは、人々が抱いているAIへの否定的な感情や不信感が、実際の意思決定プロセスにおいて防衛壁として機能していないことを示唆している。

過去の実験と重ねるChatGPTの道徳的影響力

今回の発見は、過去の研究結果とも整合性を持つ。以前に行われた実験では、チャットGPTから受けた助言が人間の道徳的な判断に影響を及ぼすことが明らかになっていた。その際、参加者の80％が「AIの助言は自分の判断に影響しなかった」と回答していたものの、実際の行動データはそれと相反する結果を示していた。

この一貫した傾向から、人間はAIから受ける影響を過小評価している可能性が高いと研究チームは指摘している。自分自身が無意識のうちにAIの出力に同調していること自体に気づいていない状態が、現代の情報処理において常態化しつつあると考えられる。

意識下のバイアスが招く意思決定の歪み

生成AIの普及により、勉強や仕事、人間関係など幅広い領域でAIに助言を求める人が急増している。一方で、AIに対して否定的な感情を抱くユーザーも同時に増加しており、社会全体として評価と実際の利用行動の間に緊張関係が生じている。このギャップは、ユーザーが自身の判断プロセスを客観視できていないことを意味する。

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アンドレアス・カッペス氏らの研究は、技術的な信頼性以前に、人間の認知バイアスが意思決定にどう関与しているかを浮き彫りにした。否定的な感情を抱いていようと、人間は外部からの情報、特にアルゴリズムによる助言に対して非常に敏感に影響を受ける性質を持っている。この事実は、AIを活用する上で自分自身の判断基準を再検証する重要性を強く示唆している。