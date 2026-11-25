【NQNロンドン=蔭山道子】25日のロンドン外国為替市場でユーロは対ドルで下落している。英国時間16時時点は1ユーロ=1.0940〜50ドルと前日の同時点に比べ0.0030ドルのユーロ安・ドル高だった。25日発表の米経済指標を踏まえて米景気の相対的な強さが意識され、ユーロ売り・ドル買いにつながった。25日発表の10月の米個人消費支出（PCE）物価指数は、食品とエネルギーを除くコア指数が前年同

【NQNロンドン=蔭山道子】25日のロンドン外国為替市場でユーロは対ドルで下落している。 英国時間16時時点は1ユーロ=1.0940〜50ドルと前日の同時点に比べ0.0030ドルのユーロ安・ドル高だった。25日発表の米経済指標を踏まえて米景気の相対的な強さが意識され、ユーロ売り・ドル買いにつながった。 25日発表の10月の米個人消費支出（PCE）物価指数は、食品とエネルギーを除くコア指数が前年同月比で3.3%上昇し、上昇率は市場予想を上回った。

同日発表の7〜9月期の米実質国内総生産（GDP）改定値は、前期比年率4.3%増と速報値（同3.4%増）から上方修正された。 一方で米長期金利の低下を背景にユーロ買い・ドル売りも出て、ユーロ相場を下支えする。 ハイテク株安を受けて投資家が慎重姿勢を強めている。 相対的な安全資産である米長期債に買いが入り、利回りは低下している。

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投資家によるリスク回避目的の円買い・ドル売りが進むと対ユーロのドル売りに波及し、ユーロの対ドル相場は下げ幅を縮小する場面がある。 円は対ドルで上昇に転じている。 一時1ドル=158円66銭近辺と、前日の英国時間16時時点に比べ40銭ほど円高・ドル安方向へ振れた。 株安を背景に「低リスク通貨」とされる円に買いが増えた。

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英国時間16時時点は159円10〜20銭と同10銭の円安・ドル高で推移していた。 円は対ユーロでも上昇し、英国時間16時時点で1ユーロ=174円20〜30銭と前日同時点に比べ30銭の円高・ユーロ安だった。