ロンドン株式市場が反落、欧州株式市場も下落

ロンドン株式市場は米国とイランの関係を巡る警戒感が高まり、戦闘終結に向けた合意への期待が後退したことで売り注文が優勢だった。中型株で構成するFTSE250種指数は0.82%下落した。イランがクウェートの空港を攻撃してけが人が出たほか、米軍はホルムズ海峡付近で攻撃を加えた。原油価格が値上がりしたことを受けて、FTSE350種石油・ガス株指数は1.63%上昇した。

ロンドン 株式市場 は 米国とイラン の関係を巡る警戒感が高まり、 戦闘終結 に向けた合意への期待が後退したことで売り注文が優勢だった。 中型株で構成する FTSE250種指数 は0.82%下落した。

イランがクウェートの空港を攻撃してけが人が出たほか、米軍はホルムズ海峡付近で攻撃を加えた。 原油価格が値上がりしたことを受けて、FTSE350種石油・ガス株指数は1.63%上昇した。5月の英国のサービス部門購買担当者景気指数（PMI）は、イラン交戦に伴うコスト上昇などが響き、前月から低下。 投入コストの上昇幅を示す指数はわずかに低下したものの、高止まりしている。 LSEGによると、市場では、イングランド銀行（英中央銀行）が18日の会合で金利を据え置く可能性を90%近くと見込んでいる。

資産運用会社ブリッジポイント・グループは9.8%安。 スイスの大手投資会社、パートナーズ・グループがプライベート・エクイティー（PE）ファンドの一部で引き出しを制限したことを受け、売りが膨らんだ。 雑貨ディスカウントストアのB&Mヨーロピアン・バリュー・リテールは14.6%高。 通期利益の減少幅が予想より小幅にとどまり、買われた。

欧州株式市場は反落して取引を終えた。 中東情勢の緊張が高まったことや、米関税措置を巡る懸念が相場の重荷となった。 イランがクウェートの空港を攻撃してけが人が出たほか、米軍はホルムズ海峡付近で攻撃を加えた。 トランプ米政権は欧州連合（EU）など60カ国・地域に対し、強制労働で生産された製品の取引を抑制できていないとして最大12.5%の関税を課す案を明らかにした。

STOX欧州600種金融サービス株指数は2.44%安。 スイスの大手投資会社、パートナーズ・グループは16.3%安。 プライベート・エクイティー（PE）ファンドの一部で引き出しを制限したことを受け、売りが膨らんだ。 一方、小売株指数は0.99%高。

「ザラ」などのブランドを展開するスペインのアパレル大手インディテックスは夏の商戦が好調に滑り出したことで1.5%高。 雑貨ディスカウントストアのB&Mヨーロピアン・バリュー・リテールは14.6%値上がりした。 オランダの塗料大手アクゾノーベルは17.2%安。 日本ペイントと米シャーウィン・ウィリアムズが共同買収を断念し、売りが膨らんだ。

ユーロ圏債券は域内国債利回りが上昇した。 米・イランの和平交渉が停滞する中、欧州中央銀行（ECB）が年内に3回利上げを実施する確率が50%超との見方を織り込んでいる。 この日は中東情勢が再び緊迫化し、クウェートでは国際空港や外交関係施設などの民間施設を標的としたイランの攻撃で大きな被害が出た。 米軍は、イランによる攻撃の試みへの対応として、ホルムズ海峡近くのケシム島を攻撃した。

こうした中、市場はホルムズ海峡の再開につながる可能性がある米・イランの合意の可能性について慎重姿勢を維持している。 インフレ圧力の継続懸念を背景に、金融市場はECBが年内に2回の利上げを実施し、3回目の利上げ確率が約65%との見方を織り込んでいる。 また、今月の理事会では90%の確率で利上げが実施されるとみている。 ECBの政策金利見通しに敏感な独2年債利回りは5ベーシスポイント（bp）上昇の2.67%。

ユーロ圏の指標金利であるドイツの10年債利回りは4.5bp上昇の3.02%。 イタリア10年債利回りは6bp上昇の3.76%。 独伊10年債利回り格差は72bp





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