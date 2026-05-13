ロンドン外国為替市場でユーロ・円・ポンドの動き

13日のロンドン外国為替市場でユーロは対ドルで下落している。エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の通航正常化に向けた進展がみられない。エネルギー価格の先高観測が根強く、ユーロなどに対するドル買いを誘っている。 13日までに発表された米国の物価統計で、前年同月比の上昇率が市場予想を上回った。米連邦準備理事会（FRB）が利下げに慎重になるとの見方もユーロ売り・ドル買いを支えている。

蔭山道子【NQNロンドン=】13日の ロンドン外国為替市場 で ユーロ は対ドルで下落している。 英国時間16時時点は1 ユーロ =1.1700〜10ドルと前日の同時点に比べ0.0030ドルの ユーロ 安・ドル高だった。

エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の通航正常化に向けた進展がみられない。 エネルギー価格の先高観測が根強く、ユーロなどに対するドル買いを誘っている。 13日までに発表された米国の物価統計で、前年同月比の上昇率が市場予想を上回った。 米連邦準備理事会（FRB）が利下げに慎重になるとの見方もユーロ売り・ドル買いを支えている。 ただし14日に始まる米中首脳会談の内容を確認したいとの雰囲気もあり、ユーロが対ドルで下値を探る動きは限られている。

円は対ドルで下落し、1ドル=157円80〜90銭と前日同時点と比べ20銭の円安・ドル高で推移する。 原油先物などの高止まりが続くとの見方が円の重荷となっている。 円は対ユーロでは小幅に上昇し1ユーロ=184円80〜90銭と同10銭の円高・ユーロ安で推移している。 英ポンドは対ドルで下落している。1ポンド=1.3510〜20ドルと、前日の同時点と比べ0.0010ドルのポンド安・ドル高で推移している。

エネルギー価格の先高観測から、ポンド売り・ドル買いが入った。 足元で英国の政治・財政に不透明感が強まっていることもポンド相場の重荷となっている。 一時1.34ドル台と4月末以来の安値を更新した





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