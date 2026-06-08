ロンドン株式市場がまちまちで取引を終えた

ロンドン株式市場はまちまちで取引を終えた。ＦＴＳＥ１００種は小幅に続伸した。一方、中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数は０．２１％安と続落した。中東情勢をにらむ展開となる中、トランプ米大統領による停止要請を受け、イスラエルとイランはいずれも相手側への攻撃停止を表明。ただイランは、イスラエルによるレバノン攻撃が続けば、攻撃を再開すると主張した。

ロンドン 株式市場 はまちまちで取引を終えた。 ＦＴＳＥ１００種 は小幅に続伸した。 一方、中型株で構成する ＦＴＳＥ２５０種指数 は０．２１％安と続落した。 中東情勢 をにらむ展開となる中、 トランプ米大統領 による停止要請を受け、 イスラエル と イラン はいずれも相手側への攻撃停止を表明。

ただイランは、イスラエルによるレバノン攻撃が続けば、攻撃を再開すると主張した。 また、ＦＴＳＥ３５０種銀行株指数は０．４１％上昇し、金融大手ＨＳＢＣは０．８％高。 生命保険株指数は０．７３％、飲料株指数は０．７２％それぞれ上昇した。 食品材料のテート・アンド・ライルは１４．８％高となり、米企業による買収合意を受け、値上がりした。

一方、住宅建設株指数は２．７５％、公益事業株指数は０．９９％それぞれ下落した。 イングランド銀行のテイラー金融政策委員は、現在の金利水準は経済に対して制約的であり、イラン交戦に伴うインフレ圧力に対処するために利上げする必要性は見当たらないと述べた。 欧州株式市場は小幅に続落して取引を終えた。 イスラエルとイランの攻撃の応酬となったことを受け、中東情勢への懸念が強まり、相場の重荷となった。

トランプ米大統領がイスラエルとイラン双方に「砲撃を停止する」よう求めたことや、イラン軍による攻撃停止の発表を受けて、北海ブレント原油先物価格の上昇が一服。 STOX欧州600種指数の下落率も縮まった。 イタリアの銀行最大手インテーザ・サンパオロは、競合するモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ（MPS）に買収を提案したと発表。 これを受けてインテーザ・サンパオロは1.4％下落。

MPSは13.0％上昇。 MPSに対して合併を提案しているイタリアのバンコ・BPMは0.8％高だった。 STOX欧州600種化学株指数は1.44％安。 ゴールドマン・サックスが、需要に対する厳しい見通しや中国からの輸出圧力を挙げて、欧州の化学部門での下振れリスクを指摘し、売られた。

テクノロジー株指数は1.28％高と反発。11日に発表予定の欧州中央銀行（ECB）の政策決定に関心が集まっており、市場では25ベーシスポイント（bp）の利上げが決まると見込んでいる。 ユーロ圏債券は域内国債利回りが中東情勢を受けて振れの大きい展開となる中、数週間ぶりの高水準に上昇した。 イランとイスラエルは8日、トランプ米大統領の呼びかけを受け、相互への攻撃を停止したと明らかにした。 ただ、イランはイスラエルがレバノンで親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を続ければ、攻撃を再開すると警告した。

域内国債利回りは取引序盤はプラス圏で推移したものの、イランがイスラエルへの軍事作戦終了を表明したことを受け、午後の取引序盤に低下。 その後、終盤にかけて再び上昇した。 また市場は週内に開催される欧州中央銀行（ECB）理事会に注目。 同理事会で25bpの利上げが行われる確率は90％以上、続いて9月にも2回目の利上げが行われるとの見方を織り込んでいる。

ユーロ圏の指標金利であるドイツの10年債利回りは2ベーシスポイント（bp）上昇の3.06％。 一時、5月22日以来の高水準となる3.072％まで上昇した。 ECBの政策金利見通しに敏感な独2年債利回りは1bp上昇の2.7％。 一時、5月20日以来の高水準となる2.734％を付けた。

イタリアの10年債利回りは3bp上昇の3.84％。 独伊10年債利回り格差は76.21bp





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