ロロ・ピアーナのジャケット174万3500円、カルティエのウォッチ139万9200円など高級ブランド商品の詳細価格と、フォーマルなスタイルとして知られる双胸ダブレットジャケットの仕立て方や体型別のおすすめ着こなし方について解説します。

イタリアの名門ウールメーカーである ロロ・ピアーナ （Loro Piana）のダブルブレストジャケットは1,743,500円、同社のパンツは583,00円という価格で販売されています。これらは ロロ・ピアーナ ジャパン（Loro Piana Japan）を通じて提供されており、高級メンズウェア市場における高品質な素材と職人技の証となっています。シャツとネクタイにはイギリスの伝統的な紳士衣料ブランドであるBUDD LONDON（buddshirts.co.uk）が採用されており、全体のクラシカルな雰囲気を引き立てています。アイウェアにはLINDA FARROW（lindafarrow.com）が選定され、高貴な印象を強調しています。

高級時計と文具のブランド価格

カルティエ（Cartier）のウォッチは1,399,200円（カルティエ カスタマーサービスセンター）で、スタイリッシュなアクセサリーとして機能しています。また、モンブラン（Montblanc）の万年筆は855,80円（モンブランお客様サポート）という価格設定であり、ビジネスやフォーマルな場面で使用するドキュメントホルダーとともに、スタイリストの私物として紹介されています。これら高級文具と時計の組み合わせは、詳細な情報管理と洗練された身だしなみを追求する消費者向けの商品構成となっています。

Also read 育児・介護と仕事の両立を応援する短時間の東京都「育児等両立応援訓練（短時間訓練）」【無料・オンライン80％+通学20％】「ITパス・Webマーケ基礎（オンライン）科」（8月開講/3か月）の受講生を募集

双胸ダブレットジャケットの構造的特徴

双胸ダブレットジャケット（ダブルブレストジャケット）は、左右2列のボタン配置と、重なる部分が広い前身頃が特徴的なデザインです。この構造により、衣類の前面が重なり合う面積が大きくなり、視覚的に体格を大きく見せる効果や、堅牢なイメージを演出します。仕立てもかっちりとしており、一般的によりフォーマルと見なされる傾向があります。このため、結婚式や重要なビジネスミーティングなどの公式な場面での着用が推奨されています。

Advertisement

体型別のおすすめジャケットの着こなし

背が高くスリムな体型であれば、ボリュームのある仕立てでバランスをとりたいと考えられています。ダブルブレストの重厚感は、細身の体型がもたらす軽さを相殺し、程よい存在感を身体に与えます。一方、背が低い場合はジャケットの丈を短めにするのがおすすめだと言われています。丈を短くすることで脚長効果を高め、全体のプロポーションを調和させることが可能です。このように、ジャケットの長さやボリューミは体型に応じて調整する必要があります。

その他の高級ファッションアイテムの紹介

さらに、カナリ（Canali）のジャケット、エ・デ・マルシュ（A Day's March）のシャツ、ピージョhnson（P Johnson）のパンツもスタイリスト私物として紹介されています。ポケットスクエアにはビッド・ロンドン（Budd London）が、アイウェアにはリンダ・ファロー（Linda Farrow）が採用されており、ノートはスタイリスト私物です。これらのブランドはそれぞれ異なる国や伝統を背景に持っており、組み合わせることで多層的な高級感を演出します。消費者は自身の好みに応じて、これらのアイテムを組み合わせてオリジナルのフォーマルスタイルを構築することができます。