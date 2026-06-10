ロレックスの伝統と現代の技術革新を結ぶ架け橋の時計

ジョージ・ダニエルズが生み出したコーアクシャル脱進機は、部品同士の滑り摩擦を大幅に低減し、長期的な安定性を向上させた。オメガがこの技術を量産ラインに乗せ、1999年にブランドの中核的アイデンティティとして位置づけた。現在、オメガのマスター クロノメーター認定キャリバーは、いずれもダニエルズのコーアクシャル脱進機を量産化したものを基盤としている。

そして、その解決策として彼が生み出したのが コーアクシャル脱進機 である。 この革新的な機構は部品同士の滑り摩擦を大幅に低減し、長期的な安定性を向上させるとともに、潤滑油への依存を減らすものだった。

実用面では、オーバーホールの頻度を減らし、より長期間にわたって高い精度を維持できることを意味していた。 という協力者を見つけた。 オメガはこの技術を量産ラインに乗せ、1999年にはブランドの中核的アイデンティティとして位置づけた。 現在、オメガのマスター クロノメーター認定キャリバーは、いずれもダニエルズのコーアクシャル脱進機を量産化したものを基盤としている。

FutureGrailに出品されたこのデイトジャストは、初期のコーアクシャル搭載オメガ以上に希少な存在だ。 なぜなら、ジョージ・ダニエルズ本人が実際に改造した個体だからである。1988年頃に製造されたこの時計には、ダニエルズ自身が製作・搭載したコーアクシャル脱進機が収められている。 おそらくその作業は1990年代半ば頃、彼の技術が量産化される以前に行われたものだろう。

言い換えれば、この時計はロレックスの伝統的なウォッチメイキングと、現代における最も重要な技術革新のひとつとを結ぶ架け橋なのである。 50万ドル超という落札価格は、現在の時計市場の活況ぶりも物語っている。 投機的な現行モデル市場の軟調が話題になることが多いが、コレクターたちは真に希少で歴史的価値の高い時計に対しては依然として強い関心を示しているといえよう。

近年、フィリップスをはじめとする主要オークションハウスでは高額落札が相次いでおり、パテック フィリップやロレックス、独立系時計師による傑出した作品に激しい入札競争が続いている。 同社が最近開催した「The Geneva Watch Auction: XXIII」は7480万スイスフラン（約150億円）を売り上げ、単一の時計オークションとして史上最高の売上を記録した。40カ国以上から参加者を集め、出品ロットの完売率100%を達成したとされる今回のFutureGrailオークションも、まさにそうした流れの一部といえるだろう。

デイトジャストに50万ドルとだけ聞けば首を捻るかもしれないが、そこに秘められたコンテクストを知りさえすれば納得しかない。 それは時計史の一部をまさに体現した存在──自らの発明によって、現代の時計製造のあり方を永遠に変えた人物の手が触れたロレックスなのである





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