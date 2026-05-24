ロマンチックウォリアーがチャンピオンズ＆チャターCで15度目のG1制覇、香港古馬3冠制覇達成

ジェームズ・マクドナルド騎乗のロマンチックウォリアーが、香港競馬のシーズン最後のG1となったチャンピオンズ＆チャターC（芝2400メートル）で15度目のG1制覇を果たし、史上3頭目の香港古馬3冠制覇を達成した。

香港競馬のシーズン最後のG1となった チャンピオンズ＆チャターC （芝2400メートル）は24日、シャティン競馬場で9頭で争われ、ジェームズ・マクドナルド（34）騎乗の ロマンチックウォリアー （セン8＝シャム、父アクラメイション）が道中4番手から直線、追い比べを半馬身差で制し、15度目の G1制覇 を飾った。 1月のスチュワーズC、2月の香港ゴールドCを合わせ、史上3頭目の 香港古馬3冠制覇 を成し遂げ、1着賞金728万香港ドル（約1億4560万円）と3冠ボーナス1000万香港ドル（約2億円）を獲得した。

今年の香港ダービー2着馬でクイーンエリザベス2世C7着から参戦したナンバーズ（セン4＝ロー）が前々でしぶとさを発揮して2着。 日本馬は2頭が出走し、モレイラ騎乗のディープモンスター（牡8＝池江）が3着、ボウマン騎乗のローシャムパーク（牡7＝田中博）は6着だった。 池江泰寿師（3着ディープモンスター）勝てなかったのは残念ですけど今日は気温が高い中、よく頑張ってくれたと思います。 天本も一人でディープモンスターを香港に連れてきて、しっかり仕上げてくれ、また皆さまのご協力で、いいコンディションで出走させることができました。

少しスローペースで前半ハミをかんだ分と直線で勝ち馬に進路をふさがれたことの2点で勝つことができなかったけど、また香港に戻ってきて勝ちたい気持ちがより強くなりました。 今日は応援ありがとうございました。 田中博康師（6着ローシャムパーク）いい状態で迎えられたと思っているけど、この子のストロングポイントを生かすことができず、最後までファイトできなかったな、という印象なので、この子の課題と向き合いながら修正していけるよう、しっかり結果を受け止めて今後の糧にしたいと思います





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