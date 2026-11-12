ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド発売日が2027年2月4日に前倒し決定

スクエニは『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』の発売日を2月4日に前倒しすると発表した。予約手続きの再開や特典変更など、玩家向けの新規情報が確認できる。

スクウェア・エニックス は、『 ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド 』の発売日を従来発表より約2週間前倒しすると発表した。新たな発売日は2027年2月4日となり、 Steam 版は2月5日の配信予定となっている。この変更により、 Nintendo Switch 2 やNintendo Switchなどの既存予約はキャンセルとなり、再予約が必要になる。

発売日変更の具体的なスケジュールと理由

本作は元来、2027年2月16日（Steam版は2月17日）の発売が予定されていた。しかし今回の発表により、プラットフォームを問わず主要なデジタル版が2月上旬にリリースされることになった。スクウェア・エニックスはこの変更に伴い、予約手続きの再開を11月26日ごろに行うと明らかにしている。

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この発売日変更は、開発の進捗状況や品質への自信から判断されたものと推測される。ただし、会社側は具体的な変更の理由については言及していない。プレイヤーにとっては、期待をより早く実現できる機会となる一方で、予約特典の変更などが発生しているため、注意深い確認が求められる。

予約特典の再編成とデジタルデラックス版のアクセス

発売日の変更は、予約特典の配布スケジュールにも影響を与えている。ダウンロード版の予約特典は「早期購入特典」へと名称および内容が変更された。この特典の配布期間については変更がなく、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、XBOX Series X|S、XBOX ON PC版では2月15日23時59分まで、Steam版では2月17日1時59分まで配布される。

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さらに、デジタルデラックス版に付属する「72時間アーリーアクセス権」の開始日も変更された。Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、XBOX Series X|S、XBOX ON PC版では2月1日0時から、Steam版では2月2日2時からゲームへのアクセスが可能になる。これにより、通常発売日より約2週間早くプレイ開始できるメリットが発生する。

物語構造と gameplay の再設計

『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』は、1995年にスクウェアから発売された『ロマンシング サ・ガ３』のフルリメイク版である。物語は300年に一度訪れる「死食」と呼ばれる災厄を背景としている。この災厄は当年生まれの命を奪い尽くすが、唯一「宿命の子」が生き残り、その一人が後に魔王となる歴史を描く。

物語は先の死食から十数年後、四魔貴族による世界崩壊を防ぐため、宿命に導かれた8人の旅が始まる展開となっている。本作には8人の主人公が登場し、プレイヤーはその中から1人を選択してプレイする。誰の物語から始めるか、どの順番で四魔貴族に挑むかによって、冒険の形が変化する点が特徴だ。

難易度はカジュアル、ノーマル、オリジナルの3つから選択可能。オリジナルモードでは、原作準拠の歯ごたえのあるバトルが楽しめるよう調整されている。また、公式生放送では、仲間たちに指示を与えて戦う「コマンダーモード」が廃止されたことも明かされた。これにより、アクション性と戦略性のバランスが再設計されている。

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市場への影響と今後の対応

今回の発売日変更は、スクウェア・エニックスの市場戦略にも影響を与える。Nintendo Switch 2という新ハードのLaunchタイトル候補としても注目されており、発売日の前倒しは販売拡大につながると期待されている。また、Steam版の配信日も2月5日に設定されており、PCユーザー向けの販売戦略も同時に調整されている。

予約のキャンセルと再予約の手続きは、11月26日ごろに再開される予定だ。プレイヤーは、自身の購入プラットフォームに応じて、新しい予約方法や特典内容を確認する必要がある。特にデジタルデラックス版を希望するユーザーは、アーリーアクセス権の開始日が変更されている点に注意を払うべきである。

スクウェア・エニックスは、本作が『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』として、PC（Steam/Microsoft Store）、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、XBOX Series X|S向けに2027年2月4日に発売されると正式に発表した。Steam版のみ2月5日の配信となる。この変更により、ファンはより早くこのリメイク版の世界を体験できるようになる。