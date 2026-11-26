ロボットに作業をさせるには、動きの決め方を用意する必要がある。本記事ではその方法は大きく4つに整理する。

人が条件を書くルールベース、人が動きを教えるティーチング、人の実演から学ぶ模倣学習、試行錯誤で学ぶ強化学習である。 どれが優れているかではなく、何を人が用意し、何をロボットに任せるかの違いとして捉えると、使い分けが見えてくる。

ルールベースは、「この条件ならこの動作」という判断を人が書いておく方式である。 状態機械やビヘイビアツリー（動作の選択を木構造で整理する方法）がその例になる。 動作の理由を追えるため、検証しやすい。 一方で、想定していない状況には対応できず、条件が増えると保守が難しくなる。

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ティーチングは、位置や経路を人が教え、ロボットがそれを再生する方式である。 同じ動きを高い再現性で繰り返せる。 ただし、部品の位置や形が教えたときと違うと、センサーによる補正を加えない限り対応できない。 この2つは、動きの中身を人が決めている点で共通する。