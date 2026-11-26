ワークが毎回同じ場所に置かれるなら、ロボットは教えられた座標へ動くだけで済む。現場では、トレーに載せた部品が数mmずれたり、箱の中で向きが変わったりする。この差を吸収するために、カメラで位置を測ってロボットの動作を補正する方法が使われる。

2Dビジョンは、画像の平面上での位置（X、Y）と回転角を求める。 定形のワークが決まった高さに置かれている場合に向く。 ワークが重なったり、高さが変わったりすると、画像だけでは位置を決めにくい。 3Dビジョンは、高さ（Z）と姿勢まで含めた位置を求める。

主な方式は4つある。 ステレオ方式は2台のカメラの視差から距離を測るが、模様のない面は苦手である。 構造化光方式は縞模様などを投影し、その歪みから形を測る。 高精度で、バラ積みピッキングによく使われるが、光沢の強い面に弱い。

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ToF方式は光が往復する時間で距離を測る。 測定は速いが、精度は他の方式に劣る。 光切断方式は線状のレーザーを当て、反射の角度から高さと断面を測る。 手順は次のとおりである。