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ロボットの自由度と軸数：6軸ロボットの特徴と用途の選択基準

ロボット · 自由度 · 6軸

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ロボットの可動部は関節や軸と呼ばれ、その数は自由度とも表される。3次元空間で物体の位置と姿勢を表すには、X・Y・Zの3方向の移動と、各軸まわりの3つの回転で、合計6つの値が要る。6自由度が基準になるのは、この数に由来する。垂直多関節ロボットでは、第1～第3軸が手首を目的の場所へ運び、第4～第6軸が工具の向きを決める構成が一般的である。位置を決める3軸と、向きを決める3軸に役割が分かれていると考えると、軸数の意味をつかみやすい。ただし、実際に動ける範囲には関節の可動域による制限がある。同じ6つの値でも、どこを原点にするかで意味が変わる。ロボットの土台を原点にする座標系は、ベース座標系と呼ばれる。ハンドや工具の先端を基準にする座標系はツール座標系である。各関節の角度を値にする関節座標系では、6軸なら6個の角度で姿勢を表す。ワークや治具の基準位置に合わせて自由に定義できるユーザー座標系もある。これを使うと、図面上の寸法や加工基準をロボットの動作に反映しやすい。軸数を増やす前に、どの座標系で作業を教えるかを決めておくと、教示の手間を抑えられる。水平多関節のSCARAロボットは4軸構成で、水平方向の移動、上下動、鉛直軸まわりの回転を組み合わせて動く。上下方向の剛性が高く水平方向に柔らかいため、部品の押し込みや高速のピック＆プレースに使われる。工具を傾ける必要がない作業なら、4軸で足りる。定位置に流れてくるワークをつかむ作業は、3～4軸でも対応できるとされる。ワークが積み重なったり台車に載ったりして形状や高さが変わると、各軸まわりの調整が要り、6軸が向くようになる。溶接や塗装では、工具の位置に加えて、対象面に対する角度と距離を保つ必要がある。この場合は姿勢の3自由度が欠かせない。一方で、軸数が増えるほどコストも増える。6軸ロボットは、関節の可動限界、特異点、工具と周辺設備の干渉を考慮した経路設計が必要になる。単純な繰り返し作業では、専用装置や別形式のロボットのほうがコストを抑えられる場合がある。6軸に肘の角度の自由度を加えた7軸ロボットは、人の腕と同じ数の自由度を持つ。必要な自由度を上回る分は、冗長自由度と呼ばれる。7軸目は先端の位置と姿勢を変えずに、腕の形だけを変えられる。軸数を選ぶときの判断材料一定の向きから反復する作業なら、4軸のSCARAや直交型が候補になる。工具の傾きが要る作業では6軸が基本となり、狭い場所で干渉を避けたい場合に7軸を検討する流れである。軸数の多さは能力の高さを示すとは限らず、作業に必要な自由度を見極めることが、導入の出発点になるのではないだろうか。

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