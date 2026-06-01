ロボッチャ部発足！プログラミングとスポーツが融合した新たな学びの場

創造学園が兵庫県で新たに「ロボッチャ部」を設立。ロボットを使ったボッチャ競技を通じて、プログラミング技術、戦略的思考、コミュニケーション能力を育成します。

ロボットを操作してボールを投げる競技「ロ ボッチャ 」が、兵庫県の学習塾「創造学園」で新たな教育プログラムとして始動しました。 単にパソコンに向かってコードを書くだけのプログラミング教室ではなく、ロボットをどう動かせば狙った位置にボールを投げられるかという技術面の試行錯誤に加え、相手の動きを予測して次の一手を考える戦略面での高度な思考力が求められます。

ボッチャ本来の魅力である「誰もが同じ土俵で楽しめる」という要素を色濃く引き継いでおり、運動能力や年齢に関わらず、チーム内でアイデアを出し合い、役割を分担することで、これからの社会で不可欠なコミュニケーション能力と協働性を育みます。 競技の性質上、思いどおりにいかない場面が多々発生します。 なぜ失敗したのか、プログラムのバグか戦略のミスかをチームで分析し、即座に修正して再び挑むというレジリエンス（回復力）を、楽しみながら自然と身につけることができます。

AI技術の急速な発展など、先行きが予測困難なVUCAの時代において、子どもたちには正解のない問いに対して他者と協働して最適解を見つけ出す力が求められています。 創造学園はこれまで、兵庫県に根ざした学習塾として地域の子どもたちの学力向上に努めてまいりましたが、これからの時代はペーパーテストの点数だけでなく、テクノロジーを活用する力（STEAM）と人間ならではのチームワークの両輪が必要だと痛感しています。

そこで私たちは、プログラミング（テクノロジー）とスポーツの熱狂（人間力）が融合したロボッチャに無限の可能性を感じ、新たな学びのコミュニティとして「ロボッチャ部」を発足いたしました。 この部活動では、週に一度、ロボットの組み立てからプログラミング、そして実際の試合までを行います。 初めは簡単な動作から始め、徐々に複雑な戦略を組み込んでいきます。 例えば、相手の動きを学習して防御するプログラムや、複数のロボットを連携させる戦術など、高度な内容にも挑戦します。

参加する子どもたちは、自分のアイデアを形にする喜びと、チームで目標を達成する達成感を味わえます。 また、競技を通じて自然とSTEAM教育の要素が身につくため、将来のキャリアにも役立つでしょう。 創造学園は兵庫県から、日本の未来を創る次世代のイノベーターを育成してまいります。 私たちは、このロボッチャ部を通じて、子どもたちがテクノロジーと人間力の両方を備え、どんな時代にも対応できる力を養うお手伝いをします。

さらに、定期的に地域の大会を開催し、他のチームと交流する機会も設けます。 これにより、子どもたちは競争心を育むと同時に、多様な考え方に触れることができます。 プログラミング未経験者でも大歓迎で、基礎から丁寧に指導します。 また、保護者の方にも活動の様子を見学していただき、子どもの成長を実感していただけます。

私たちの目指すのは、単なる技術習得ではなく、社会で活躍できる人間力の育成です。 ぜひ一度、ロボッチャ部の見学にお越しください





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