ロボット学習の基盤モデル化が進む中、OpenVLAやNVIDIA GR00Tなどの最新技術が従来の課題を克服しようとしている。データ量と処理速度の壁、そして実装上の安全対策について詳述する。

従来のロボット学習は、作業、機種、環境ごとに方策（動きを決めるプログラム）を別々に学習させていた。基盤モデルは、大規模なデータで事前に学習した汎用のモデルを土台にして、作業ごとの調整を小さくする考え方である。その代表がVLA（ Vision-Language-Action ）モデルだ。視覚と言語に加えて、行動も出力する。 RT-2 は、先端の視覚言語モデルを、ロボットの動作記録とインターネット規模の画像・言語データで同時に学習させた。行動を文字列と同じ形式のトークンで書くため、言語と同じ仕組みで扱える。約6,000回の評価で、未知の状況への対応力は、比較対象の RT-1 などの約2倍だった。

データ統合とOpenVLAの性能突破

ロボットのデータは、機種ごとに散らばっていた。Open X-Embodiment は、これを1つにまとめた取り組みである。2023年10月の論文では、22機種、21機関、527スキル、160,266タスクが集まった。DeepMind は100万を超える動作記録と説明している。異なる機種のデータで学習すると、1機種だけで学ぶより成績上がる例が出た。RT-1-X は、5つの研究拠点で、個別に開発した手法より平均成功率が50%上がった。この数字は相対値であり、成功率が50%という意味ではない。2024年には、OpenVLA が公開された。パラメータは70億で、約97万件の実演で学習している。550億パラメータの RT-2-X を、絶対成功率で16.5ポイント上回った。学習済みモデルを消費者向けの GPU で微調整できる点も報告されている。

Also read NVIDIA RTX Spark搭載ProArt P16のハードウェア仕様とベンチマーク性能

データ量と処理速度の技術的壁

第1の壁はデータの量である。言語モデルが数兆トークンで学ぶのに対し、ロボットの実演データは数十万から数百万の動作記録にとどまる。人が操作して、実際の時間をかけて集めるためだ。第2の壁は速度である。OpenVLA は、RTX 4090 の GPU 1枚で約6Hz、つまり1秒に約6回しか行動を出せない。論文は、50Hz で動く ALOHA のような高頻度の環境では、スループットの改善が必要だと述べている。関節を動かす制御器は、一般にこれより速い周期で動く。

Advertisement

役割分担によるアーキテクチャの進化

この対策として、役割を分ける設計が出てきた。NVIDIA の GR00T N1（2025年3月）は、場面と指示を読んで計画する系統と、動作をリアルタイムに生成する系統の2つを持つ。Google DeepMind の Gemini Robotics（2025年3月）は、大きなモデルをクラウドに置き、ロボット側に小さな行動デコーダーを載せる。対象物や指示が毎回変わらない作業なら、従来のティーチングと制御で足りる場合が多い。基盤モデルが効くのは、物体の種類や並び方、指示の言い方が変わる作業である。

実装における安全性と検証プロセス

検証するときは、自社の物体と照明で、成功率と1回あたりの所要時間を測りたい。あわせて、失敗したときにどう止めるかも決めておきたい。確率的に動作を出すモデルの出力は、安全に関わる判断を任せる前に、既存の安全機能で受け止める設計が必要になる。これにより、不確実性を内包する新しいロボティクス技術を実際の現場で安全に運用する基盤が整いつつある。