ロベルト・デ・ゼルビ監督がトッテナム戦に焦点を当て、プレミアリーグ残留をめぐる警告と集中力の強調

ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナム選手たちに「プレミアリーグ残留はまだ確実ではない」と厳しく警告した。ライバルより有利でも、イタリア人監督は一触即発のロンドン・ダービーを前に「戦いは終わっていない」と考える。火曜日のチェルシー戦で引き分け以上であればプレミアリーグ残留が確定するトッテナム。日曜にウェストハムがニューカッスルに敗れたため、1試合少なく2ポイント差で得失点でも上回る。それでもデ・ゼルビ監督は慢心を許さず、集中を強調している。 チームがすでに夏の計画を立てているという噂を否定し、指揮官は集中力を保つよう強調した。 デ・ゼルビ監督は「1ヶ月前の状況を忘れてはならない。まだ安全圏ではない。質問に答える前に、プレミアリーグで1ポイントを取らなければならない。戦ってよくプレーし、試合に集中し続け、それから記者会見を開く」と語った。スタンフォード・ブリッジでの試合を前に、デ・ゼルビ監督が下す最大の決断の一つは、誰がゴールを守るかだ。ヘルニア手術から回復した正GKググリエルモ・ヴィカリオが復帰した一方、不在中に好パフォーマンスを見せた若手チェコ人GKアントニン・キンスキーも存在感を示す。 ゴールキーパーの座を巡る競争について問われたデ・ゼルビ監督は、最終的な選択については明言を避けた。...

ロベルト・デ・ゼルビ監督 は、 トッテナム 選手たちに「 プレミアリーグ残留 はまだ確実ではない」と厳しく警告した。 ライバルより有利でも、イタリア人監督は一触即発の ロンドン・ダービー を前に「戦いは終わっていない」と考える。

火曜日のチェルシー戦で引き分け以上であればプレミアリーグ残留が確定するトッテナム。 日曜にウェストハムがニューカッスルに敗れたため、1試合少なく2ポイント差で得失点でも上回る。 それでもデ・ゼルビ監督は慢心を許さず、集中を強調している。 チームがすでに夏の計画を立てているという噂を否定し、指揮官は集中力を保つよう強調した。

デ・ゼルビ監督は「1ヶ月前の状況を忘れてはならない。 まだ安全圏ではない。 質問に答える前に、プレミアリーグで1ポイントを取らなければならない。 戦ってよくプレーし、試合に集中し続け、それから記者会見を開く」と語った。

スタンフォード・ブリッジでの試合を前に、デ・ゼルビ監督が下す最大の決断の一つは、誰がゴールを守るかだ。 ヘルニア手術から回復した正GKググリエルモ・ヴィカリオが復帰した一方、不在中に好パフォーマンスを見せた若手チェコ人GKアントニン・キンスキーも存在感を示す。 ゴールキーパーの座を巡る競争について問われたデ・ゼルビ監督は、最終的な選択については明言を避けた。..





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