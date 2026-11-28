イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督へのインタビュー

イタリア 代表監督は『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで語った。

「欧州選手権で優勝すると言った時と同じように、ワールドカップでも優勝すると言ったのか？ 心から信じていなければ、何かを勝ち取ろうとはできない。 最初の代表チームを作った時、私たちを信じる人は周囲に誰もいなかった。 欧州では7番手か8番手だった。

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ヴェッラッティとジョルジーニョは一緒にプレーできないと言われたが、素晴らしい中盤を形成した。 私たちは4年間、1試合も負けなかった。 チームを作り、良いプレーを、それも非常に良いプレーをしてきた。 今はそれを繰り返さなければならない」 続いてマンチーニは、サウジアラビアからの高額オファーを受けるため、2023年8月にイタリア代表と決別した経緯を振り返った。