ロバーツ監督、大谷の高村の1日2打席で注意を（ NHK アニバーサリーJリーグ 2019/04/16）

ロバーツ監督は、大谷高村の不振を不安視しており、本日の試合ではDHから外れた。指揮官には、体のリセットを目的に6日間休養を与える予定となっています。

打撃不振が続いた大谷は前日12日（同13日）の同戦で12試合、53打席ぶりの 本塁打 となる7号アーチを放った。 ただ、この日の試合は予定通り投手に専念し、打者としては欠場する。14日（同15日）の同戦も疲労を考慮し、休養が与えられる予定となっている。

ロバーツ監督はこの日の試合でDHから外れ、今季4度目の投手専念日となった大谷について"体を少しリセットするために数日与えたいということ"と説明。

"2日休んだからといって、昨夜やっていたことから外れてしまうとは思わない"とし、"彼は自分の体やメカニックに非常に敏感な選手。 目的は体を少しリセットさせること"とあくまで休養はリフレッシュや疲労解消が目的であると明かした。 前日の打撃に関して"昨夜の3打席は、しっかり捉えていたし、逆方向に本塁打を打った"と不振脱却につながる一発だったと振り返り、"本人もあの一本にはかなり喜んでいた"と明かした。 この日は復帰3試合目のベッツが大谷に代わって1番打者を務める。

当初、復帰後2試合に出場し、3試合目は休養を予定していたが、指揮官は"ムーキーと話して、体の状態が非常に良いと言っていた"と説明。

"僕としては、ただ予定だからという理由だけで彼を休ませることはしない。 意味がないからね。 彼の状態を考えすれば、3試合連続で出ることは無理をさせているとは思わない。 明日、休む予定"と理由を語った





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

戦 Inning 打席 本塁打 BB イニング未満 打者

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「コッシー」どうなる？ サバンナ高橋茂雄「仲直り」の薄氷NHK Eテレの子ども向け人気番組『みいつけた！』。その中心キャラクター、コッシーの声を担うサバンナ・高橋茂雄（50）を巡る「いじめ告発」騒動が、全国の番組フ…

Read more »

横山だいすけ、幼少期の“顔出し”母子2ショット披露に反響「リアルおかあさんといっしょの、だいすけお兄さんだー」「お母さん優しいお顔されていますね」NHK Eテレの人気幼児番組『おかあさんといっしょ』で11代目うたのお兄さんを務めた“だいすけお兄さん”こと横山だいすけが11日、自身のインスタグラムを更新。自身が幼少期の頃の母子2ショットを公開し…

Read more »

｢風､薫る｣直美のモチーフ鈴木雅は看護学校で最も英語ができたが…米国留学をドタキャン､京都で隠居したワケ「風、薫る」（NHK）の原案となった著書『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社）では、大関和おおぜきちかのバディ（相棒）として、鈴木雅すずきまさを描きました。そうすることで、看護についての…

Read more »

NHK「あさイチ」で「老害」を特集 大久保佳代子が明かす「老害かも」な行動...ついつい「聞きがち」なことは2026年5月13日放送の「あさイチ」（NHK）は、「老害」を特集したが、前日に55歳の誕生日を迎えたという大久保佳代子さんが、若さと老いの間で揺れる心を語った。昭和は古いのはわかっているが、そう言われるのは嫌だという。「いろいろ聞きたいんですよ」自分が老害かもと気にしている人は手を挙げて、と声を掛けられると、大久保さんは遠慮しがちに手を挙げた。大久保さんは直近の例として「若いスタッフに最近の恋愛

Read more »

サッカーＷ杯、ＮＨＫが地上波＆ＢＳで日本代表の全試合を生中継 日テレは第２戦チュニジア戦、フジは決勝Ｔ１回戦を担当史上最強との呼び声高いサッカー日本代表“森保ジャパン”が挑む４年に１度世界が興奮に包まれるサッカーの祭典「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」。開幕まで、あと２８日と迫った１４日、ＮＨＫ、日本テレビ系、フ...

Read more »

W杯、日本初戦はNHKが生中継 2試合目は日テレ系 - エキサイトニュースNHK、日本テレビ、フジテレビの各局は13日、6月開幕のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国...

Read more »