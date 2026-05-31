ロバーツ監督、山本由伸を絶賛「信頼できるエース」 フィリーズ戦前の会見で

ドジャースのロバーツ監督が先発山本投手を称賛。安定した投球と人間性を高く評価し、エースの資質を語る。

ロサンゼルス・ ドジャース のデーブ・ ロバーツ監督 は、現地時間31日（日本時間1日）の本拠地フィラデルフィア・フィリーズ戦に先発する 山本由伸 投手（27）について、熱い信頼を語った。 試合前のインタビューで、 ロバーツ監督 は「彼の安定したパフォーマンスは計算できる。

チーム全体に大きな安心感を与えてくれる。 現在10連戦の真っただ中で、強敵フィリーズとのシリーズに勝つ必要がある。 そんな中で、彼は本当に信頼できる投手だ」と強調した。 山本投手は今季、ここまで先発ローテーションを守り、防御率2点台の好成績を残している。

特にプレッシャーのかかる場面での落ち着きが評価されており、監督もその点を高く評価している。 さらにロバーツ監督は、山本投手の人間性にも言及。

「彼の人柄、競争心、そして準備の仕方のすべてが素晴らしい。 こんな人間やアスリートはなかなか描けない。 優しさと規律がありながら、タフさやキラー精神も併せ持っている。 彼については何時間でも話せる」と絶賛した。

山本投手は日本プロ野球時代からそのメンタルの強さで知られ、メジャー移籍後もその資質を発揮している。 チームメイトからも慕われる存在で、クラブハウス内でもリーダーシップを発揮しているという。 監督は、山本投手への信頼がいつから生まれたかについて「昨シーズンの途中くらいだったかな。 それ以降、彼を守らなければという感覚がなくなった。

試合が熱戦になっても、打線が3巡目に入っても、序盤にピンチを迎えても、その後に再びピンチが訪れても、彼なら乗り越えられると確信できた。 具体的にどの試合かは覚えていないが」と回想。 山本投手のエースとしての資質について「強いチーム相手に勝てること、プレッシャーを管理できること、失点を最小限に抑えられること、序盤に打たれても立て直して投げ続けられること、そして試合を長くつくれること。 これらがエースの条件だと思う」と語った。

この日の試合は、地区優勝を争う重要な一戦であり、山本投手の投球に注目が集まっている。 ファンからも期待の声が高まっており、彼が今季のチームの柱として成長し続けるかどうかが、今後のドジャースの命運を左右するだろう





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