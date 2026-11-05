ロバート山本が火炎の Emblem 全滅回避で苦戦「フォトナの加護」不使用へ

吉本興業所属タレントのロバート山本がゲーム実況で挑戦中のファイアーエムブレム万紫千紅。難易度ハード・クラシックでのプレイ中に味方キャラクターが次々と失われ、激しい戦いが展開されている状況について報じる。

吉本興業 所属のお笑いトリオ『ロバート』のメンバーであるタレント、山本博氏が任天堂の戦略シミュレーションRPG『ファイアーエムブレム 万紫千紅』に挑み、その激しい難易度と戦術的葛藤が話題となっている。山本氏は長年にわたりゲームコンテンツへの深い造詣を示しており、以前『ポケモン☆サンデー』やその後番組『ポケモンスマッシュ!』への出演歴を持つだけでなく、YouTube上では『 ロバート山本 ひろしのゲームチャンネル』という個人チャンネルを運営し、多様なゲームの実況プレイを提供していることで知られている。

9月17日に『ファイアーエムブレム 万紫千紅』が正式発売されると、山本氏は遅れることなく実況プレイを開始した。山本氏のこのシリーズへの関与は限定的であり、シリーズ初期の作品をプレイした経験はあるものの、近年は本作に触れる機会がなかったと語っている。序章で登場するキャラクター「ソティス」に対する反応を観察すると、本作の直接的な前作である『ファイアーエムブレム 風花雪月』のプレイ経験もなかった可能性が高いと推測される。そのため、今回の挑戦はほぼ新規参入者が直面するような新鮮な驚きと苦闘を伴うものとなった。

Also read ﾌｵｿﾀ･ｳ･ｦ｡､ｸﾘ､熙ｭﾊ・ﾄﾀ鉸ｧ｡ｽ｡ｽﾌﾚﾂｼﾎﾉﾊｿ､ｵ､ﾎ･ｳ･皈ﾈﾅﾃ蝪ﾖDIABOLIK LOVERS ｡ﾘSONG OF EMBLEM｡ﾙVol.2 ﾌｵｿﾀｲﾈ｡ﾗﾈｯﾇ・,

ハードクラシックでの徹底した死のルール

山本氏は本作の難易度設定において、敵の攻撃力が大幅に上昇する「ハード」を選択した上で、シリーズの伝統的なシビアなルールを採用した「クラシック」モードをプレイモードとして選定した。クラシックモードの最大の特徴は、仲間のキャラクターが撃破されるとその後の戦闘から永久に脱落し、パーティに戻る手段が存在しないという仕様である。この仕様は、シリーズファンにとって過去作の醍醐味の一つとされているが、同時にプレイヤーに極めて高い戦略的プレッシャーを課すことになる。山本氏はこの厳しい条件のもと、カイ篇第1章から着実に進行を進めていった。

当初のプレイにおいては、山本氏は戦略的な判断により「フォトナの加護」という回復アイテムを活用していた。このアイテムは、離脱したキャラクターを元の状態に戻し、再挑戦を可能にする救済措置である。途中では味方キャラクターのロスト（離脱）が発生した場面も見られたが、山本氏はこのアイテムを用いてチームの構成を維持し、苦境を脱する展開が見られた。この段階では、完全な死のルールではなく、ある種のセーフティネットを活用した効率的なクリアを目指す姿勢がうかがえた。

Advertisement

加護不使用宣言と続出する味方離脱

事態が転換したのは10月23日に配信された、本作の実況プレイの第7回目である。この回において、山本氏は「フォトナの加護」を一切使用せずにプレイすることを宣言した。これは、初期の『ファイアーエムブレム』シリーズ作品におけるプレイ体験に由来するものである。初期作品では仲間の失陥があってもそれを乗り越えてプレイするという、よりハードコアな楽しみ方が主流であり、山本氏はその当時の感覚に戻り、本作においても同様の条件で挑むことを決意したのである。この決定は、単なるゲームの難易度アップではなく、プレイヤーとしてのスタンスを固める重要な意志表明であった。

しかし、この宣言以降、山本氏のプレイは激しい試練に見舞われた。各章において敵軍の猛攻が相次ぎ、味方キャラクターが次々とロストしていく事態が頻発した。特にカイ篇第11章での戦闘は、山本氏の戦略に大きな衝撃を与えた。この章では、チームの生存率を左右する重要な役割を担うユニットが相次いで離脱していくこととなった。回復用の白魔法を扱えるユニットであるオリンピア、ソフィア、ウルタンドの3人が戦場から去るという打撃は、チームの回復能力を根本から削ぐものであった。

カイ篇第11章の結果として、合計5人のキャラクターが永久に離脱することとなった。回復役のユニットが複数失われたことで、残ったメンバーへの負担は想像を絶するものがあり、后续の章での生存率が極めて低い状態へと陥った。山本氏が初期作品のような純粋な苦闘を求めた結果、現在のプレイ状況は極めてシビアなものとなっている。視聴者からは、この過酷な選択に対する驚きと、それでも挑戦を続ける山本氏の姿への賞賛の声が上がっている。

失われたユニットと今後の戦略的選択

『ファイアーエムブレム 万紫千紅』において、キャラクターの離脱はゲーム進行に直接的な影響を与える。特に回復能力を持つユニットの喪失は、タンク役や攻撃役のキャラクターを危険に晒す要因となる。山本氏が直面しているのは、単なる敵との戦いだけでなく、限られたリソースでどのようにしてゲームを完遂するかという、極めて高い管理能力が求められる状況である。これまでのプレイパターンから、今後どのキャラクターを優先的に保護し、どの戦線を維持するかという判断が、ゲームの成否を分ける鍵となることが確実視される。

Advertisement

吉本興業のタレントとしての知名度を持つ山本氏が、どのような戦術でこの危機を乗り越えるかは、今後の実況プレイの大きな見どころとなる。ゲーム自体は複雑な要素が多く存在するが、山本氏のゲームに対する深い理解と、一度決めたルールを貫く姿勢が、どのようなドラマを生み出すかが注目されている。現在離脱した5人のキャラクターを再び復活させる方法が存在しないため、残されたメンバーだけで最優秀な結果を目指すことが求められている。この状況下でのプレイは、従来のエンターテインメント的な側面だけでなく、戦略シミュレーションゲームの核心的な魅力である「選択と結果」を如実に示すものとなっている。今後の展開に注目が必要である。