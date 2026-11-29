ロバート・パティンソン主演の映画『プライムタイム』が2027年1月22日に公開される。2000年代のアメリカで社会現象となった実在のテレビ番組に着想を得た本作は、犯罪を暴く「正義」が娯楽として消費される過程とメディアの危うさを描くスリラー。A24製作、ドキュメンタリー作家ランス・オッペンハイムが長編劇映画デビューを飾り、第83回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に選出された。

新たな「007」シリーズのジェームズ・ボンド役に決定した ロバート・パティンソン が主演する映画『 プライムタイム 』が、2027年1月22日より公開される。2000年代のアメリカで社会現象を巻き起こした実在のテレビ番組の舞台裏に着想を得た本作から、パティンソン演じる司会者が番組のターゲットとなった男を追い詰める本編映像が公開された。

A24が製作する本作は、犯罪を暴くという「正義」が娯楽として消費されていく過程と、その裏に潜むメディアの危うさを描いたスリラー。 ドキュメンタリー作家のランス・オッペンハイムが長編劇映画デビューを飾り、「第83回ベネチア国際映画祭」コンペティション部門に選出された。 ■犯罪を暴く「正義」が見世物に 社会現象となった実在のテレビ番組同企画は、インターネット上で未成年者を性的な目的で狙う人物をおとり捜査ならぬおとり取材で誘い出し、隠しカメラの前で問い詰めるというもの。

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ターゲットの前に突如現れたハンセンが、ネット上でのやり取りを証拠として突きつけるスタイルが話題を呼んだ。 ハンセン自身も一躍有名人となり、人気アニメ『サウスパーク』などでパロディー化されたほか、インターネット上でもミームとして定着。 その存在は報道番組の枠を超え、アメリカのポップカルチャーにまで浸透していった。