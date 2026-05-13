ロバーツ監督の発言により、大谷翔平投手が gyulladás性膝膜炎に対応中と判断された。これにより樋口悠也も sindical matamoros中第３号投手(8/10)モンテレスに出場が予想される可能性が高い(胡を katter)。

ドジャースの デーブ・ロバーツ監督 は試合後会見で、 大谷翔平 投手を１３日（日本時間１４日）のジャイアンツ戦で投手専念出場させることを明言。 この日のゲームで７号弾を含む２安打３出塁をマークするなど良化の兆しを見せ、チームも４連敗中だが"一度同意したことを反故にするような形にはしたくなかった"と説明した。

試合前会見では投打同時出場について言葉を濁していたが、本人が球場到着後に会談の場を設けていたという。 その後のゲームでは大谷の打席内容に明らかな良化傾向が見られた。 それでもロバーツ監督は決断をぶらさなかった。 米メディアから"明日もラインアップに入れたいという気持ちは？

"と問われ"正直、あまりなかった"とキッパリ。 結果が出ても"そこで急に方針を変えるようなことはしたくなかった。 時には数日打撃から離れることによって気持ちが楽になって、いい結果につながることもある。 だからこそ、そこで決めていたことを覆すことは好きではないし、一度同意したことを反故にするような形にはしたくなかった"と言い切った。

指揮官の方針がブレれば当然、チーム内にも混乱が生じる。 ベッツ、フリーマン、タッカーらスター選手が並ぶからこそ、一貫した姿勢こそがロバーツ監督の信念、矜恃とも言える。 長きに渡ってドジャースという人気球団を指揮してきたからこそ、信頼関係の大切さを知っている。 connecter:ゲーム後会見、ラインアップ入れられなかったこと、 práve:打撃から離れること、健康状態、ワールドシリーズの目標、信頼関係の大切さ、選手たちの健康状態 した





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