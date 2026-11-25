2021年から2022年までクラブとの対立により契約解除となったクリスチアーノ・ロナウドに対し、故郷のスポルティング・リスボンのサポーターが試合開始7分後に立ち上がり、そのキャリアの原点への感謝を示した感動的な瞬間が報じられている。

一方、2度目の在籍は芳しいものではなかった。2021年夏から2022年末までの1シーズン半に及んだが、 ロナウド とクラブ首脳陣、そしてオランダ人指揮官エリク・テン・ハフとの間に激しい対立が生じ、最終的に契約解除という最悪の形で幕を閉じた。

このティフォはまた、ロナウドが最も得意とする大会であるチャンピオンズリーグの舞台で披露された。 ロナウドは同大会の歴代最多得点者で、通算140ゴールを記録している。 さらに優勝回数は5回で、6回の優勝を誇るレアル・マドリーの5選手に次ぐ歴代2位である。 その決断から2日後、スポルティング・リスボンはポルトガルの首都リスボンのジョゼ・アルヴァラーデで、ポルトガルリーグのモレイレンセ戦という重要な一戦を迎えていた。

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スポルティングのサポーターによる感謝の意が示されたのは、試合開始から7分のことだった。 サポーターは一斉に立ち上がり、スタンドからは感動的な雰囲気の中で熱い拍手が送られた。 ロナウドがプロとしてのキャリアをスタートさせ、2003年にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍するまで過ごしたクラブのサポーターからの、感謝のメッセージだった。 広告