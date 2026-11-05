ロナウド氏、ポルトガル代表引退発表、146得点の歴史的記録で終止符

クリスティアーノ・ロナウドはポルトガル代表からの引退を正式に表明。23年間のキャリアで146得点の世界記録を残し、ファンへの感謝を込めた声明を発表した。

ポルトガル代表 FW クリスティアーノ・ロナウド は、23年間にわたる代表チームでのプレーに正式に終止符を打つ意向を表明した。この決断は、サッカー界に大きな衝撃を与え、長年にわたり代表を牽引してきたレジェンドの新たな章が始まることを示している。ロナウドは金曜日に予定されている ジョルジェ・ジェズス 監督による最新メンバー発表の前日、木曜朝にこの重大な決定を明らかにした。

23年間、代表チームを支えた歴史的功績

ロナウドの代表活動は2003年8月のデビューから始まり、その間、彼はポルトガルサッカーの象徴的存在として君臨し続けてきた。通算出場試合数は234試合に達し、これにより146得点を記録した。この得点数はサッカー界における世界記録であり、彼の偉大さを物語る数字として残ることになる。

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5度ものバロンドール受賞歴を持つロナウドは、単なる記録破りだけでなく、代表チームの精神面でも重要な役割を果たしてきた。彼の引退は、ポルトガルサッカーにとっても大きな損失であり、国際的な視点から見てもサッカー史の新しい一页となる出来事である。この決定により、代表チームの次の時代をどのように構築していくかが問われることになる。

声明で明かした感情とファンの存在

ロナウドは自身のSNSで公開した声明の中で、背番号7のユニフォームを返す時が来たことを示した。彼は、このユニフォームを自分だけのものだと感じたことはなかったと述べ、代わりに世界中のスタジアムへ持ち運び、守ってきた栄誉と責任を強調した。23年間の歩みを終え、未来へ託す時が来たという思いを言葉にした。

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彼は、サッカーにおいて数字だけでなく人々とのつながりが重要だと語った。特に移民の背景を持つサポーターたちを思い起こし、90分間、彼らにとってポルトガルを身近に感じさせてきたことに感謝の意を示した。この声明は、単なる引退表明ではなく、ファンとの絆を再確認する場となった。

完璧への追求と精神的な重圧

かつてマンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリーで活躍したロナウドは、代表でのキャリアを通じて自分自身の限界を超えようとしてきたと振り返った。彼は常に勝利を求め、歴史をつくろうと厳しく自分自身を追い詰めてきた。最高の選手であり続けることの精神的な重圧についても率直に語った。

完璧な午後や夜もあり、決して忘れない勝利の数々と、今も思い出せば胸が痛む敗北もあったという。これらの経験は、彼がポルトガルを代表することへの誇りを失うことなく、その年月を過ごせたことを証明している。ロナウドは、ゴールやトロフィー、記録は時間とともに消えるものかもしれないが、人々の心の中に占める場所は決して消えないと力説した。

次なるステップとサッカー界への影響

ロナウドの引退発表は、ポルトガル代表の今後の戦略やチーム編成に影響を与える可能性がある。ジェズス監督はメンバー発表を控えており、ロナウド不在の下でどのようにチームを再編していくかが注目される。国際サッカー界においても、彼の引退は大きなニュースとして捉えられ、彼の後の時代におけるサッカーの潮流が変わる可能性がある。

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ロナウドは、自身のキャリアを通じて得た教訓を明かし、ポルトガルの人々への感謝を述べた。彼は、自分も失敗や苦しみを味わい、人々が強く望んだものを届けられなかった瞬間もあったと認めた。しかし、決して諦めることなく、この代表ユニフォームを着ることへの誇りを最後まで失わなかったことが、彼の真の功績であると位置づけている。