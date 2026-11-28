ロナウド・ダ・シウバがFCバルセロナからインテルへ移籍した経緯と、イタリアのクラブから提示された年俸4倍の条件、そして1996年のバロンドール投票でDFマティアス・ザマーに敗れたことへの過去の経緯について解説します。

ロナウド ・ダ・シウバは、 FCバルセロナ 在籍時の活躍を評価されたことで、 インテル から破格の条件提示を受け、移籍を決断しました。この移籍の最大の要因は、イタリアのクラブが示した莫大な金銭的条件でした。 ロナウド はカタルーニャでの充実した時期を過ごしていましたが、最終的な決断を下させたのは経済的な面でした。 インテル は彼との契約解除金を支払い、年俸を現在の4倍にするという条件を提示しました。

ロナウドは自身の移籍理由について、年俸の大幅な引き上げが決断を困難にしなかったと説明しています。彼はバルセロナでの獲得時に2000万の報酬を受け取っていたと明かしました。しかし、バルセロナでの実際の年俸は200万であり、インテルが提示した年俸は800万でした。この金額差が移籍先を選ぶ際の決め手となりました。

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ロナウドは1996年のバロンドール投票で、DFマティアス・ザマーに次ぐ2位となったことへの不満を今なお残していると認めています。彼自身、バルセロナで素晴らしいプレーを披露し、多くのゴールを記録していましたが、最終的にはDFに敗れた結果となりました。この出来事について、ロナウドは腹が立ったと振り返り、当時の悔しさを口にしており、自分の方が評価されるべきだと考えていました。

ロナウドのバロンドール受賞歴を見ると、ミラノで過ごした最初のシーズンに1997年のバロンドールを獲得しています。さらに、ワールドカップで優勝した2002年にも再びこの賞を受賞しています。1996年の敗北は彼のキャリアにおける大きな出来事の一つであり、その後の活躍によって彼は再び最高位の栄誉を手にすることになりました。この経験は、彼のモチベーション向上にも繋がっていた可能性があります。

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ロナウドは当時のフィジカルの激しさと、現代のFWが受ける保護を比較し、現在のストライカーの方が自分たちより楽であると述べました。彼は現代の選手たちも同じように守ってもらいたかったと語り、自分たちの世代が容赦ない選手だらけで、誰も守ってくれなかったと語っています。当時の激しい闘争は、彼にとって大きな苦労であったことを示しています。

ロナウドの記憶に残る過去の出来事や、移籍当時の金銭的条件、そして当時のラグビーやサッカー環境の厳しさが、彼のキャリア形成にどのような影響を与えたのかという点は、スポーツファンにとって興味深い話題です。インテルとバルセロナの間で繰り広げられた戦力強化の競争は、ロナウドという選手がいかに価値の高い存在であったかを物語っています。これらの詳細な情報は、彼のサッカー史における地位をより深く理解する助けとなります。