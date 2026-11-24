ポルトガルの魔法が主役を演じ、サウジアラビアのアル・ナスルがAFCチャンピオンズリーグエリートでカタールのアル・サッドを下し、新たな勝利を手にした。

これでポルトガルのスターは、今シーズン開幕から アル・ナスル でのPKにつきまとっていた呪いを断ち切った。 ロナウドはロシュン・サウジリーグのネオム戦とアル・アハリ戦で、同リーグで初めて2本連続のPK失敗を喫しており、これは昨シーズンに同リーグで失敗した本数の合計に並ぶものだった。

ロナウドがロシュン・サウジリーグでアル・ナスルとして最後にPKを決めたのは、さる4月3日、アル・ナジュマに5-2で勝利した試合までさかのぼる。 そして今回、AFCチャンピオンズリーグエリートの舞台でPKによる得点を取り戻した。 ポルトガルのスターにとって、このゴールは歴史的な一撃となった。 これによりロナウドは、AFCチャンピオンズリーグエリートにおけるアル・ナスルの得点者ランキングで首位に立った。

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歴代通算17ゴールで、同大会でアル・ナスルとして16ゴールを記録したモロッコ人FWアブデラザク・ハムダラーを1点上回った。 しかし、ロナウドとチームメイトの喜びは長くは続かなかった。22分、アクラム・アフィフからゴール前への絶妙なスルーパスを受けたモハメド・ワアドが、ブラジル人GKベントの守るゴールに見事に流し込み、アル・サッドが同点に追いついた。35分には、ロナウドが自身とアル・ナスルにとっての2点目を奪いかけた。

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ブラジル人MFアンジェロがメシャール・バルシャムと完全な1対1の状況に持ち込み、無人のゴール前にいたポルトガルのスターへパスを送った。 前半終了間際にも、新たな騒動が起きた。 アディショナルタイム1分、アル・サッドの得点者モハメド・ワアドが、アル・ナスルのサイドバック、ナワフ・ブシャルに唾を吐いたとして、VARの確認を経て一発退場となった。52分、フェリックスはペナルティエリアの境界付近でゴールに背を向けた状態で浮き球のパスを受けると、オーバーヘッドキックを放ち、GKメシャール・バルシャムが反応できないままネットを揺らした。

この勝利でアル・ナスルは勝ち点を9に伸ばし、AFCチャンピオンズリーグエリート西地区で5位に浮上した。 なお、UAEのアル・ワスルとの延期試合を1試合残している。