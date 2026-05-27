ロナウド、45歳で2030年W杯出場か？元同僚が息子との共演を予言

クリスティアーノ・ロナウドが45歳で2030年ワールドカップに出場し、息子と共にプレーする可能性について、元チームメイトのエリック・ジェンバ・ジェンバが語った。ロナウドの驚異的な精神力とプロ意識がそれを可能にするとし、母国開催の大会での父子共演が夢ではなく現実的な目標だと指摘した。

ポルトガル代表 のスーパースター、 クリスティアーノ・ロナウド が2030年のワールドカップに出場する可能性が話題を呼んでいる。 その時ロナウドは45歳。 現役選手として異例の年齢だが、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、 エリック・ジェンバ・ジェンバ は「彼なら可能だ」と断言する。

今夏、6度目のW杯出場を控えるロナウドは、サウジアラビアのアル・ナスルで今季37試合30得点と衰えを知らない。 ジェンバ・ジェンバは「ロナウドなら44歳や45歳までプレーできる。17歳の頃から知っているが、彼のメンタリティは特別だ」と語る。 特に2030年の大会はポルトガルとスペイン、モロッコの共催が予定されており、母国開催の可能性がロナウドにさらなるモチベーションを与えている。 また、ロナウドの長男であるクリスティアーノ・ジュニア（15歳）の成長も注目だ。

彼はアル・ナスルのアカデミーで才能を開花させ、ポルトガルU-16代表でも初ゴールを記録。 レアル・マドリードへの移籍も噂される中、ジェンバ・ジェンバは「父子が同じピッチに立つのは夢物語だが、ロナウドのキャリアの完璧な締めくくりになる」と期待を寄せる。 ロナウド自身も息子との共演を目標の一つに掲げているとされ、サウジアラビアでの生活の中で家族と共に過ごす時間を大切にしながら、トレーニングに励んでいる。 さらに、ロナウドの並外れたプロ意識と自己管理能力はサッカー界でも稀有だ。

ジェンバ・ジェンバは「練習後もさらに上を求める姿を初めて見た」と感嘆する。2030年のW杯出場は単なるロマンではなく、現実的な目標として捉えられ始めている。 ポルトガルサッカー連盟もロナウドの存在を重要視しており、彼の経験が若手選手の成長に大きく寄与すると期待している。 もし実現すれば、45歳でのW杯出場は史上最年長記録となり、サッカー史に残る偉業となるだろう。 少年時代から世界の頂点を目指し続けてきたロナウドの挑戦は、まだ終わらない





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クリスティアーノ・ロナウド 2030年ワールドカップ ポルトガル代表 父子共演 エリック・ジェンバ・ジェンバ

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