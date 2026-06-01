ロナウジーニョはメッシを支えていた

元バルセロナ選手のアンドレア・オルランディは、ロナウジーニョがメッシを支えた特別な関係について語った。ロナウジーニョはメッシにコーヒーを入れてくれと頼み、冗談めかして彼を導こうとした。ピッチ上で二人が築いた絆はチーム全員に明らかで、ロナウジーニョは進んでメンター役を引き受けた。

リオネル・ メッシ は史上最高と称されるが、バロンドール8度の彼でも若き日は苦難があった。 元チームメイトのアンドレア・オルランディは、カタルーニャで過ごした頃、アルゼンチンの天才と伝説の ロナウジーニョ の特別な関係について語った。

オルランディによると、ロナウジーニョは世界クラスの才能を持つもののまだ十代だったメッシが浮つかないように、ある方法を取っていたという。 オルランディは「ロナウジーニョはメッシにコーヒーを入れてくれと頼んだ」と明かした。

「冗談めかして『おい、お前はワールドカップに何回出場したんだ、新米？ 』と言うんです。 そしてメッシがコーヒーを淹れる。 でも、それは彼を身近に感じさせ、愛情を示す方法でした。

『お前はまだロナウジーニョじゃない』と言わんばかりに、彼を落ち着かせる感じだったんです。 」コーヒーを淹れる役割は、ロッカールームでのいじめのように見えるかもしれない。 しかしオルランディによると、それはメッシの才能に対するロナウジーニョの敬意から生まれた。 ピッチ上で二人が築いた絆はチーム全員に明らかで、ロナウジーニョは進んでメンター役を引き受けた。

「そこには確かな絆があった。2人の選手が互いを理解し、同じレベルだと気づいたとき、師匠が若者を導こうとする。 そこには愛情があったのだ」とオルランディは語る。2005年のバロンドール受賞者は、最初から自分の隣にどんな存在がいるかを理解していた。 ロナウジーニョは、表舞台から離れた場所でメッシが謙虚さを保てるよう支えただけではない。 彼は公然と「メッシはサッカー界の頂点に立つ」と語った。

オルランディは、後に自身の象徴的な背番号10を受け継ぐ男の才能を、ロナウジーニョが遠慮無く称賛していたと回想する。

「ロナウジーニョは誰にでもフレンドリーだったが、メッシには『お前はいつか俺と同じテーブルに座れる』と言っていた。 天才同士は互いを認めるものだ」とオルランディは付け加えた。

「メッシの才能を見抜くのは難しくなかった。 それはまるで『こいつは俺の弟子で、本物の実力者だ』と公に宣言するようなものだった」バルセロナで3シーズン過ごしたオルランディは、3部Bチームで2年、トップチームで1年プレーした。 彼は「ロナウジーニョ・マニア」全盛期と「アトミック・フリー」台頭を間近で目撃した。 メッシのキャリアは後にサッカー史のほとんどすべての記録を塗り替えるが、こうした初期の出来事は、ロッカールームのヒエラルキーが彼のプロとしての性格を形作ったことを示している。

その後アラベスやスウォンジー・シティで成功を収めたオルランディは、バルセロナ最も象徴的な時代の一つを象徴するチーム内の結束に、今も強い感銘を受けている





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