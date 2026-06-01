ロドリゴ、アイドルのロナウドから直筆サインジャージ贈られ感動「ありがとう、アイドル！」 長期リハビリ中の Brasileiro を励ます legendary の温かいメッセージ

レアル・マドリードのロドリゴ選手が、膝の負傷による長期リハビリ中、尊敬するクリスティアーノ・ロナウド選手から直筆サイン入りのアル・ナスルジャージを贈られ、感激を露わにしました。ロドリゴはこれを公开し「ありがとう、アイドル！」と投稿。ロナウドの激励は、ブラジル代表でのプレーを夢見る若手スターにとって大きな希望となりました。一方でロナウドは6度目のワールドカップ出場を目指し、その偉業達成に期待が集まっています。

レアル・マドリード のフォワード、 ロドリゴ は、長年自身のアイドルである クリスティアーノ・ロナウド から特別な贈り物を受け取り、その感激の瞬間をソーシャルメディアのフォロワーと共有した。

現在、膝の負傷により戦線離脱中であるブラジル人選手のもとに、ポルトガル代表のレジェンドから心温まる応援メッセージが届いた。 ロドリゴは以前よりロナウドを深く尊敬しており、代表的な「シウ」というゴールパフォーマンスを模倣したり、アル・ナスル所属のロナウドを最大の目標として公言したりしてきた。 リハビリに専念する23歳の選手は、自らが史上最高と慕うスーパースターからの思いやりのある贈り物に大きな感動を覚えた。

このたび、ロドリゴは自身の公式X（旧ツイッター）アカウントにおいて、ロナウドから贈られた直筆サイン入りのアル・ナスルチームのジャージを公開した。 そのジャージには「ロドリゴへ、ハグを」という心温まるメッセージが記されていた。 ロドリゴは投稿に「ありがとう、アイドル！ クリスティアーノ」と書き添え、喜びと感謝の気持ちをファンと分かち合った。

ロドリゴのこの負傷は、ブラジル代表チームにとっても大きな打撃となり、北米で開催される予定のFIFAワールドカップへの出場が叶わなくなった。 ロナウドのメッセージは、このような長期離脱を余儀なくされている若き才能を励ますことを目的としたものだった。 ロドリゴはこのワールドカップ不出場を今も大変残念に思っており、ブラジルのYouTubeチャンネル「Lives do Jon」のインタビューで、「クリスティアーノ・ロナウドとプレーしたかった。 彼は僕のロールモデルだから、残念だ。

ずっと尊敬してきた」と語った。 一方、ロドリゴがチームを離れている間、41歳となったクリスティアーノ・ロナウドは、衰えを知らない活躍を続けている。 元レアル・マドリードのレジェンドは、 themselvesの6度目となるワールドカップ出場を目指し、最終調整に勤しんでいる。 これが実現すれば、リオネル・メッシ、ギジェルモ・オチョアに続き、史上3人目となる快挙となる





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