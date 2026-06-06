ロドリゲス、バルガス戦に自信「リングで勝つだけ」 井上尚弥への挑戦も視野

プロボクシングWBA・WBC・WBO世界スーパーフライ級王者ジェシー・ロドリゲスが、WBA世界バンタム級王者アントニオ・バルガスに挑戦。ロドリゲスは自然体ながらも強い自信を示し、井上尚弥のパフォーマンスを称賛。勝利すれば井上との対戦が現実味を帯び、PFPランキングにも波及効果が期待される。

プロ ボクシング WBA、WBC、WBO世界スーパーフライ級王者 ジェシー・ロドリゲス （26歳、米国）が、現地時間12月13日（日本時間14日）に米アリゾナ州グレンデールで開催される興行で、WBA世界バンタム級王者 アントニオ・バルガス （29歳、米国）に挑戦する。

この一戦は、両王者の階級を超えた注目のマッチアップとして、世界中のボクシングファンの関心を集めている。 ロドリゲスはこれまでスーパーフライ級で3団体の王座を統一し、無敗のままバンタム級に挑む。 一方のバルガスは2019年にWBAバンタム級王座を獲得し、その後4度の防衛に成功している強豪だ。 両者はともに高い技術とパワーを持ち、激戦が予想される。

ロドリゲスは米専門メディア「ボクシング・シーン」のインタビューで、自信と冷静さをにじませた。 同メディアは「ジェシー・ロドリゲスは井上尚弥とアントニオ・バルガスにバッドニュースを伝えた」との見出しで、ロドリゲスのコメントを紹介。 ロドリゲスは「リングに上がるたびにやるべきことをやるだけだ。 それは勝つこと。

それが最大の目標だ。 アントニオ・バルガスが誰なのか知らない人も多いかもしれないが、私と私のチームは知っている。 彼は五輪代表であり、世界王者だ。 私たちは決して油断していない。

毎日、ジムで100％の力を出し切って練習している」と強調した。 対戦相手の分析は、指導を受ける元IBF世界スーパーフェザー級王者ロベルド・ガルシアトレーナー（51歳）に任せているという。 ロドリゲスは「チームを信頼している。 また1つベルトが懸かっている。

準備は万端だ。 最初の数ラウンドは、相手がどんな戦い方をしてくるかを見極めるようにしている。 どれだけ試合映像を見ても、試合当日にスタイルが変わる可能性がある。 だから対戦相手の試合映像を研究せず、ただリングに出て相手がどんな戦い方をしてくるかを見定めるようにしている」と自然体で語った。

ロドリゲスは、5月2日に東京ドームで開催された井上尚弥対中谷潤人の4団体スーパーバンタム級タイトル戦も早起きしてリアルタイムでチェックしたという。 ロドリゲスは「素晴らしい試合だった。 井上選手が8ラウンドと4ラウンドでリードしていたと思う。 井上選手はパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超越した最強ボクサー）のナンバーワンだ。

彼はリング上でそれを証明した」と分析した。 現在、米老舗専門誌「ザ・リング」選定のPFPランキングで、井上が1位、ロドリゲスは4位に入る。 ボクシング・シーンは「今回に勝利すれば、井上との対決でPFPランキングを覆す可能性が高まり、世界中の注目を集めることになるだろう」と記事を締めくくっている。 ロドリゲスは今回の試合に勝てば、井上尚弥との対戦が現実味を帯び、PFPランキングで井上を超えるチャンスも出てくる。

ファンはこのビッグマッチの実現を熱望しており、今後のボクシング界の勢力図を大きく変える可能性を秘めた一戦と言える。 ロドリゲスのスピードとテクニック、バルガスのパワーと堅実なスタイル。 両者のスタイルがどのように噛み合うのか、注目が集まる。 試合は日本時間14日午前11時頃開始予定で、世界中のファンが固唾を飲んで見守る





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