ロッテ・西野勇士投手、２年ぶりの白星を奪い、チームを救う好投

ロッテ・西野勇士投手が、８回０／３、７８球を投げて５安打、２失点の好投で、チームを救う好投をした。打線が初回に３点の援護をくれて、気持ちが楽になった。９回に一発を打たれれば逆転のピンチをしのいだ横山に、ウィニングボールを渡された。９回、チーム今季初の完投も見えたが、先頭の浅間にソロを許し降板。未勝利の昨季を思うと、３５歳ながら若手ライバル心を貫き、白星を積み重ねる。７月２９日の球宴第２戦は故郷の富山が舞台。出場実現へ、白星を積み重ねる。

ロッテ ・ 西野勇士 投手（３５）は、試合後の一塁ベンチ前で次々に差し出された仲間の手を笑顔で握り返した。８回０／３、７８球を投げて５安打、２失点の好投で２４年９月２８日の西武戦（ベルーナＤ）以来、２年ぶりの白星。

"こうやって勝ちが付くと本当に特別。 最高な感じ、うれしさはある"。９回に一発を打たれれば逆転のピンチをしのいだ横山に、ウィニングボールを渡された。

"おめでとうございます"と祝福されると、"焦ったよ"と偽らざる本音を交えてねぎらった。 打線が初回に３点の援護をくれて、気持ちが楽になった。１４０キロ台の直球を軸にスライダー、ツーシームなどを低めに集め、テンポ良く投げた。９回、チーム今季初の完投も見えたが先頭の浅間にソロを許し降板。

"体力的な余裕はありました。 球数も少なかったので"と未練ものぞかせた。 ２４年は９勝も、昨季は右前腕の負傷もあり未勝利。３５歳だが"周りから見たらベテランだと思うが、心は若いので。 誰にも負けないようにしたい"と若手に抱くライバル心が１８年目のベテラン右腕を支える。７月２９日の球宴第２戦は故郷の富山が舞台。 "間に合ったらうれしいなと思います"と出場実現へ、白星を積み重ねる





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