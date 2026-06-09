ロッテ・西川が逆転打、スター・ウォーズナイトで活躍 リーグ安打トップ

ロッテの西川選手がスター・ウォーズナイトの試合で逆転打を放ち、チームを勝利に導いた。打率.312、安打数73でリーグトップを維持する活躍を見せ、2年目の成長をアピールした。

ロッテ の西川選手は、特別イベント「 スター・ウォーズナイト 」において、試合の大詰めで 逆転打 を放つなど、重要な役割を果たした。6回表、1死一、三塁の局面で、中日の投手マラーが投じたカーブをとらえ、右前安打で勝ち越し打を記録した。

西川選手はその打撃について「本当にバットの先で、ギリギリ届いてくれた。 いいところに飛んでくれた。 ああいう打撃は得意で、イメージ通りだった」と語った。 この日は球場が映画「スター・ウォーズ」の世界観で装飾され、ファンも仮装して来場し、特別な雰囲気に包まれた。

西川選手は、母校・龍谷大平安の音楽の授業で映画を見て「面白かったです」と振り返り、試合後にはジェダイのローブをまとい、ライトセーバーを手にダース・ベイダーらと記念撮影を行った。 ジャクソン選手からは「本当に打撃センスが抜群で見ていて楽しい選手」と評され、西川選手は今季も好調を維持している。 初回にも先制打点を挙げ、その後4イニング連続三者凡退と調子を落としかけた打線を、この逆転打で再び活性化させた。 現在、打率は.312でリーグ2位。

安打数は73でリーグトップを走り、交流戦に限れば13試合中11試合で安打を記録し、12球団トップの打率.385を記録している。 映画のセリフ「It is your destiny」のように、2年目のさらなる成長が期待される





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ロッテ 西川 スター・ウォーズナイト 逆転打 交流戦 打率 安打数 リーグトップ

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