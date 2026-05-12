ロッテがM☆Splash!!チアパフォーマーが企画した"M☆Splash!! PRODUCE MENU"を全7種でчерチゥ〜

ロッテは球団公式チアパフォーマーM☆Splash!!のメンバーが企画から携わった"M☆Splash!! PRODUCE MENU"第一弾として、全7商品を12日からZOZOマリンスタジアムで販売すると発表した。メンバーが企画段階から参加し、味や見た目にもこだわりながら試食を重ねてブラッシュアップを実施。M☆Splash!!らしい華やかな彩りや個性を表現した商品ですが、フード・ドリンク・デザートまで幅広く展開しています。プロジェクトリーダーのMIZUKI（みずき）は、今回のコラボメニューは、M☆Splash!!メンバーがこだわりを持って企画したメニューとなっています。見て、みてください！

ロッテは球団公式 チアパフォーマー M☆Splash!! のメンバーが企画から携わった" M☆Splash!! PRODUCE MENU"第一弾として、全7商品を12日から ZOZOマリンスタジアム で販売すると発表した。

メニューは、メンバーが企画段階から参加し、味や見た目にもこだわりながら試食を重ねてブラッシュアップを実施。 M☆Splash!! らしい華やかさや個性を表現した、こだわりのラインアップとなっている。 商品は、M☆Splash!!

の華やかなイメージをデザートにした"M☆Splash!! のカラフルポンチ☆スカッシュベリー"、千葉名産のピーナツキャラメル味を採用した"M☆Splash!! のCHIBA愛ハートピーナツキャラメルPOP"、焼き芋に、うまみたっぷりの牛肉キーマカレーを豪快にトッピングしたボリューム満点メニューの"M★Splash!! のチーズとろとろ！

おいもカレー☆"など、フード・ドリンク・デザートまで幅広く展開。

"M☆Splash!! PRODUCE MENU第一弾"プロジェクトリーダーのMIZUKI（みずき）は"今回のコラボメニューは、M☆Splash!! メンバーがこだわりを持って企画したメニューとなっています。 見た目も味も楽しめる、観戦のおともにぴったりな商品ばかりですので、ぜひ球場で味わっていただけたらうれしいです。

ZOZOマリンスタジアムでしか楽しめない特別なコラボメニューを、ぜひチェックしてください！ "と話した





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Ball M☆Splash!! プロダクトメニュー ZOZOマリンスタジアム チアパフォーマー

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